Chuvas provocam uma morte e um desaparecimento em SP

As chuvas que atingem o estado de São Paulo desde a tarde de sábado (7) provocaram uma morte e deixaram ao menos um desaparecido. No interior, os temporais provocaram destelhamentos, quedas de árvore, alagamentos e danos em estruturas que deixaram ao menos quatro pessoas desabrigadas e três desalojados.

Na manhã deste domingo (8), a Defesa Civil estadual confirmou a morte de um pescador de aproximadamente 50 anos que estava desaparecido após o tombamento de duas embarcações no rio Dourado, na cidade de Lins, a cerca de 380 km da capital

"Segundo informações preliminares, devido ao mau tempo que atingiu a região, dois pescadores que estavam em uma embarcação pediram ajuda a outra, de maior porte, que transportava outros quatro pescadores. Durante a tentativa de socorro, as embarcações colidiram e viraram", informou a Defesa CIvil.

Cinco pessoas conseguiram nadar até a margem do rio e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. O corpo do pescador que estava desaparecido foi localizado sem vida na manhã deste domingo.

A perícia foi acionada e ficou responsável pelos trabalhos no local.

Na cidade de São Paulo, um homem de aproximadamente 25 anos foi visto por volta das 15h de sábado em um córrego que passa ao lado da rua Goioxim, no Capão Redondo, na zona sul. Uma viatura do Corpo de Bombeiros percorre o curso do córrego em busca da vítima neste domingo (8). Até as 12h50, não havia novas informações sobre o caso.

Danos no interior

Chuva intensa e rajadas de vento fizeram estragos em mais de 20 municípios de diferentes regiões do interior paulista.

Em Bauru, quatro pessoas ficaram desabrigadas após o temporal provocar o destelhamento de uma casa. Elas foram acolhidas e levadas a um hotel, segundo a Defesa Civil.

Além disso, foram registrados danos no Museu Histórico e Militar da cidade e quedas de árvore em toda a região que provocaram a interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica em alguns bairros.

Em Itápolis, uma residência no bairro Monjolinho perdeu todas as telhas. Três moradores ficaram desalojados e foram encaminhados para casas de familiares. Oito árvores caíram em vias públicas da área rural da cidade.

Itaberá, no sudoeste do estado, teve nove residências destelhadas, além de mais de dez quedas de árvores e danos à rede elétrica. Em Taciba, na região de Presidente Prudente, oito casas na área rural tiveram destelhamentos parciais, e também houve danos a um espaço de exposições municipal.

Em Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo, uma árvore caiu sobre a cobertura metálica de um estacionamento e atingiu dois veículos. A torre da antena de rádio do batalhão de Polícia Militar local também foi danificada pela força dos ventos. Houve ao menos 15 quedas de árvores na cidade, com danos em residências, veículos e propriedades particulares.

As chuvas também provocaram danos em residências e estruturas nas cidades de Guareí, Queluz, Ilha Solteira, Piedade, Ribeirão Bonito, e São João da Boa Vista. Não houve vítimas nessas localidades.

Microexplosão atmosférica

O município de Cachoeira Paulista, na região do Vale do Paraíba, teve rajadas de vento de 126,7 km/h, o que provocou o destelhamento de cerca de 20 imóveis, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica desde a tarde de sábado (7).

A Defesa Civil estadual classificou a ocorrência como uma microexplosão atmosférica, fenômeno caracterizado por fortes correntes de ar que descem da atmosfera e, ao atingir o solo, provocam ventos intensos.

O órgão afirmou, em nota, que foi disponibilizada ajuda humanitária para reforçar o atendimento às famílias atingidas. Não foram registrados feridos, desabrigados ou desalojados em Cachoeira Paulista até o momento.

Em Santa Bárbara dOeste, foram registradas aproximadamente 80 quedas de árvores, inclusive sobre muros, além de rompimento de fios da rede elétrica. Foram registrados impactos das chuvas também em Campinas, Hortolândia, São Roque, Cosmópolis, Rincão, Monte Mor, Piracicaba, São Bento do Sapucaí, Ibirá e Potirendaba.

Ajuda humanitária

O governo estadual de São Paulo enviou itens de ajuda humanitária às famílias afetadas pelas chuvas nos municípios de Santa Isabel, Cachoeira Paulista, Queluz e Itápolis.

Para Santa Isabel e Cachoeira Paulista, foram disponibilizadas 41 cestas báscias, 82 kits de limpeza, uma lona e três fitas zebradas para isolamento, ao todo. O município de Itápolis recebeu uma cesta básica, um kit de limpeza e três kits dormitório. Para Queluz, o governo disponibilizou uma lona.