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Acidente de trabalho

Homem morre após ser atingido por estrutura de máquina em empresa no Sul do ES

Trabalhador de 48 anos foi atingido durante a limpeza de um equipamento utilizado no corte de blocos de pedra, em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 16:52

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

09 nov 2026 às 16:52
Homem morre em acidente de trabalho no Sul do ES
Homem morre em acidente de trabalho no Sul do ES Montagem: Leitor A Gazeta e Rede Social

Um homem de 48 anos morreu após ser atingido por uma estrutura de uma máquina utilizada no corte de blocos de pedra, na manhã desta segunda-feira (9), na empresa Ouro Mel Mineração Ltda., localizada na comunidade de Alto Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Ronaldo Mindias Marcílio.


Segundo Messias Moraes Pizeta, representante do Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Mármore e Granito (Sindimármore), a empresa trabalha com tear multifio, equipamento utilizado no corte de blocos de pedra. Durante a operação, uma estrutura do equipamento teria se soltado e caído sobre o trabalhador.


De acordo com a Polícia Militar, após o corte dos blocos, uma parte do maquinário é elevada para permitir que o operador entre na área interna e faça a lavagem e a limpeza do equipamento. O acidente teria ocorrido durante esse procedimento, quando Ronaldo entrou no espaço para realizar o serviço e a estrutura móvel desceu repentinamente, atingindo-o.


Quando os policiais chegaram ao local, o trabalhador já estava morto. A perícia foi acionada para analisar as circunstâncias do acidente.


Em nota, a Polícia Civil informou que foi acionada às 8h53 para atender à ocorrência de acidente de trabalho com vítima fatal. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por necropsia.


O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.


A reportagem de A Gazeta tentou contato por telefone com a Ouro Mel Mineração, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

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