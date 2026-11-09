Homem morre após ser atingido por estrutura de máquina em empresa no Sul do ES

Um homem de 48 anos morreu após ser atingido por uma estrutura de uma máquina utilizada no corte de blocos de pedra, na manhã desta segunda-feira (9), na empresa Ouro Mel Mineração Ltda., localizada na comunidade de Alto Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Ronaldo Mindias Marcílio.





Segundo Messias Moraes Pizeta, representante do Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Mármore e Granito (Sindimármore), a empresa trabalha com tear multifio, equipamento utilizado no corte de blocos de pedra. Durante a operação, uma estrutura do equipamento teria se soltado e caído sobre o trabalhador.





De acordo com a Polícia Militar, após o corte dos blocos, uma parte do maquinário é elevada para permitir que o operador entre na área interna e faça a lavagem e a limpeza do equipamento. O acidente teria ocorrido durante esse procedimento, quando Ronaldo entrou no espaço para realizar o serviço e a estrutura móvel desceu repentinamente, atingindo-o.





Quando os policiais chegaram ao local, o trabalhador já estava morto. A perícia foi acionada para analisar as circunstâncias do acidente.





Em nota, a Polícia Civil informou que foi acionada às 8h53 para atender à ocorrência de acidente de trabalho com vítima fatal. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por necropsia.





O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.





A reportagem de A Gazeta tentou contato por telefone com a Ouro Mel Mineração, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.