“Go Global”: o encontro de águas entre o Espírito Santo e a China

Quem passa hoje por Barra do Riacho, em Aracruz, vê um porto de águas profundas

avançando sobre o Atlântico. Na retroárea, a GWM, gigante chinesa do setor automotivo, erguerá uma fábrica capaz de produzir 200 mil veículos por ano. A alemã Hapag-Lloyd, uma das maiores companhias de navegação do planeta, já comprou metade do futuro terminal de contêineres, e o primeiro navio de cargas gerais atraca no ano que vem. Nada disso é coincidência. É o encontro entre uma decisão tomada do outro lado do mundo e tudo o que se construiu por aqui.





Na virada do século, a China decidiu adotar uma política chamada zou chuqu (走出去), expressão que significa “sair para o mundo”, e que o universo dos negócios consagrou como go global. Em 2025, essa diretriz ganhou um novo impulso quando a expansão internacional das empresas chinesas voltou ao centro de sua estratégia nacional, intensificando a busca por lugares onde produzir.





E se uma grande montadora escolheu Aracruz entre tantos destinos possíveis, foi porque encontrou aqui uma combinação rara: um porto de águas profundas em implantação, posição estratégica diante dos principais mercados automotivos do Brasil e América Latina, infraestrutura de energia e gás, e uma logística rodoferroviária desenvolvida e em expansão. Vantagens que reduzem custos e aumentam os lucros estimados.