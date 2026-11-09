“Go Global”: o encontro de águas entre o Espírito Santo e a China

Quem passa hoje por Barra do Riacho, em Aracruz, vê um porto de águas profundas
avançando sobre o Atlântico. Na retroárea, a GWM, gigante chinesa do setor automotivo, erguerá uma fábrica capaz de produzir 200 mil veículos por ano. A alemã Hapag-Lloyd, uma das maiores companhias de navegação do planeta, já comprou metade do futuro terminal de contêineres, e o primeiro navio de cargas gerais atraca no ano que vem. Nada disso é coincidência. É o encontro entre uma decisão tomada do outro lado do mundo e tudo o que se construiu por aqui.
Na virada do século, a China decidiu adotar uma política chamada zou chuqu (走出去), expressão que significa “sair para o mundo”, e que o universo dos negócios consagrou como go global. Em 2025, essa diretriz ganhou um novo impulso quando a expansão internacional das empresas chinesas voltou ao centro de sua estratégia nacional, intensificando a busca por lugares onde produzir.
E se uma grande montadora escolheu Aracruz entre tantos destinos possíveis, foi porque encontrou aqui uma combinação rara: um porto de águas profundas em implantação, posição estratégica diante dos principais mercados automotivos do Brasil e América Latina, infraestrutura de energia e gás, e uma logística rodoferroviária desenvolvida e em expansão. Vantagens que reduzem custos e aumentam os lucros estimados.
Mas por que esses ventos ganharam força agora? Porque a China produz mais do que consegue consumir. A capacidade ociosa de suas fábricas, antes restrita a poucas cadeias produtivas, espalhou-se por inúmeros setores. O consumidor chinês, assustado pela longa crise imobiliária, compra pouco. E a válvula tradicional, exportar, encontra muros cada vez mais altos. As tarifas americanas sobre produtos chineses subiram cerca de 23 pontos percentuais desde 2024, e Canadá e União Europeia taxaram os carros elétricos do país.
Quando não se pode crescer internamente nem exportar sem altas barreiras protecionistas, resta produzir onde estão os mercados. As empresas chinesas entenderam o cenário, e o investimento do país no exterior alcançou cerca de US$ 174 bilhões em 2025. No ano, quase meio bilhão de dólares deixaram a China todos os dias. E o principal destino, pasmem, foi o Brasil. Somos o país que mais recebeu investimento chinês no mundo em 2025, US$ 6,1 bilhões (alta de 45% sobre o ano anterior) à frente de Estados Unidos, Guiana e Indonésia.
A atração de empresas internacionais e a presença de um porto transoceânico trazem
oportunidades que se abrem em camadas. A primeira está na construção civil, na edificação dos grandes projetos. A segunda, nas cadeias de suprimento industrial. A terceira, nos serviços de logística e comércio exterior impulsionados pelo terminal de contêineres. E ainda existem muitas mais.
Aproveitar essas oportunidades, porém, exige preparo do empresariado capixaba:
governança e contabilidade em ordem, certificações, capacidade de negociar em outras
línguas e com outras culturas empresariais, além da disposição competitiva para fechar o negócio antes que o concorrente o faça.
Um provérbio chinês diz que quando os ventos da mudança sopram, alguns constroem
muros e outros constroem moinhos. Os ventos que vêm da China e da expansão portuária capixaba são os mais fortes em décadas. E se boa parte do mundo tem respondido com muros tarifários, o Espírito Santo, nascido de frente para o mar, pode dar a esse vento outro destino: encher as velas! É hora de içá-las e partir para o mundo.