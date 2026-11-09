Seu cachorro gosta de água? Conheça raças que adoram nadar

Desenvolvido na Escócia durante o século XIX, o golden retriever foi criado para recuperar aves abatidas durante caçadas, inclusive em lagos e rios. É um cachorro de porte médio a grande, com estrutura física equilibrada, musculatura desenvolvida e pelagem dupla, densa e resistente à água. Seus pelos podem apresentar diferentes tonalidades de dourado, além de franjas mais longas nas pernas, no peito e na cauda. A origem como cão de caça explica sua facilidade para nadar e o interesse por atividades que envolvem buscar objetos na água.