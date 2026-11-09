Sachê de casca de laranja seca: aprenda esse truque para perfumar a casa

No entanto, é importante evitar o contato direto das cascas com roupas claras e tecidos delicados, pois os óleos naturais podem deixar resíduos. Além disso, verifique periodicamente o estado do conteúdo e faça a substituição quando o aroma diminuir ou quando surgirem sinais de umidade e mofo. Vale lembrar que o sachê funciona como aromatizador e não substitui a limpeza dos móveis ou os cuidados necessários para evitar a umidade nos ambientes.