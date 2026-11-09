Apagão global? Cena de 'Os Simpsons' alimenta boato sobre colapso em 17 de novembro

Uma suposta previsão de um apagão mundial para o próximo dia 17 de novembro tem circulado nas redes sociais e despertado dúvidas sobre a possibilidade de um colapso mundial no fornecimento de energia elétrica. Entre os argumentos utilizados para sustentar o boato está uma cena da série animada Os Simpsons, na qual os moradores de Springfield enfrentam uma interrupção prolongada no abastecimento de eletricidade.
A história ganhou força pela coincidência entre a data mencionada no episódio ser a mesma prevista para o suposto apagão mundial: 17 de novembro. Outros acontecimentos e recomendações oficiais também passaram a ser associados ao boato, como a realização de um teste do sistema de alertas de emergência nos Estados Unidos e orientações para que famílias mantenham suprimentos básicos para situações de crise.
Apesar das coincidências, não há evidências de que esteja previsto um apagão mundial nem no dia previsto nem em outras datas. Os acontecimentos citados têm explicações distintas e não indicam a existência de um plano ou de uma previsão de interrupção generalizada do fornecimento de energia.
Nos últimos anos, a série animada Os Simpsons ganhou a fama de supostamente antecipar acontecimentos reais. Tornou-se comum que cenas da produção passassem a ser resgatadas nas redes sociais e relacionadas a fatos posteriores, embora muitas dessas associações sejam feitas de maneira retrospectiva.
Porém, desta vez, a cena da série é usada para alimentar o boato sobre o apagão mundial. Na história exibida na TV em novembro de 2023, Lisa Simpson relembra um período em que Springfield ficou sem energia elétrica a partir do dia 17 de novembro.
A interrupção se prolonga até o Dia de Ação de Graças, feriado tradicional dos Estados Unidos. A cena voltou a circular nas redes sociais, desta vez associada à possibilidade de que a animação tivesse antecipado um acontecimento previsto para novembro de 2026.
A coincidência das datas, no entanto, não representa uma previsão. O episódio não menciona um apagão mundial nem faz referência ao ano de 2026.
Outro detalhe também enfraquece a associação. Em 2026, o Dia de Ação de Graças será celebrado em 26 de novembro, nove dias depois da data sugerida para o apagão. Na história da animação, a referência é a um intervalo de seis dias entre o início do apagão e o feriado.
A data escolhida para a teoria tem associação real com um teste do Sistema de Alerta de Emergência dos Estados Unidos, programado para 17 de novembro.
A atividade é organizada pela Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema) e pela Comissão Federal de Comunicações (FCC). O objetivo é verificar o funcionamento dos mecanismos utilizados para transmitir alertas à população em situações de emergência. O procedimento envolve emissoras de rádio e televisão e faz parte dos protocolos de segurança e comunicação do país.
A realização do teste, porém, não significa que haverá interrupção no fornecimento de energia elétrica. O exercício verifica os sistemas de comunicação e não tem como finalidade desligar redes elétricas, serviços de internet ou outras estruturas essenciais.
Outro elemento mencionado nas publicações é a chamada Diretriz Fortress, iniciativa dos Estados Unidos relacionada à segurança energética de instalações militares.
A medida prevê ampliar a capacidade de determinadas estruturas militares de manter o próprio fornecimento de energia por até 90 dias, reduzindo a dependência de redes externas diante de possíveis ataques cibernéticos ou interrupções no abastecimento.
O prazo de 90 dias acabou sendo incorporado às publicações sobre o suposto apagão mundial.
A iniciativa, entretanto, tem finalidade específica: aumentar a autonomia energética de instalações militares norte-americanas. Não representa um planejamento para interromper o fornecimento de eletricidade à população nem indica que um colapso mundial esteja previsto.
Todas essas informações se somaram a um aviso da Defesa Civil do Brasil, publicado no último sábado (7), que recomendava que famílias montassem kits com mantimentos válidos por 72 horas, caso alguma crise aconteça futuramente. Entre os itens sugeridos estão água potável, alimentos não perecíveis, medicamentos de uso contínuo, lanternas, pilhas e materiais de primeiros socorros.
O alerta do órgão não veio com nenhuma razão especial para a montagem dos suprimentos, o que serviu para alavancar ainda mais os boatos da possível crise elétrica global.
🚨 Saiba como preparar seu Kit de emergência! Em desastres de grande proporção, o socorro pode demorar a chegar a algumas localidades devido às dificuldades de acesso. https://t.co/tl9fTv988s— Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) November 6, 2026
Após a associação feita ao boato do apagão mundial, o perfil da Defesa Civil nacional informou, pelas redes sociais, que os conteúdos de prevenção são divulgados com frequência. Além disso, foi informado que avisos sobre “kits de emergência” já haviam sido feitos nos dias 16 de março e 3 de abril deste ano, também sem uma razão específica.
@choquei Calma, calma, calma! Não criemos pânico! 😱 Divulgamos conteúdos sobre prevenção toda semana! Inclusive fizemos publicações sobre “Kits de emergência” nos dias 16 de março e 3 de abril deste ano. Não se preocupem! 😉🦺— Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) November 7, 2026
Falhas no fornecimento de energia elétrica podem ocorrer por diferentes motivos, como eventos climáticos extremos, problemas técnicos, sobrecarga de equipamentos e ataques cibernéticos. Em determinadas circunstâncias, esses episódios podem atingir grandes áreas e deixar milhares de consumidores sem eletricidade.
Isso não significa, porém, que exista uma única rede elétrica mundial capaz de sofrer um desligamento simultâneo.
Os sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia são organizados em redes regionais e nacionais, com diferentes estruturas de operação e interconexão. Por isso, uma falha em determinado país ou região não provoca automaticamente a interrupção do abastecimento em todo o planeta.
Um dos exemplos de ataques à infraestrutura elétrica ocorreu em dezembro de 2015, na Ucrânia. Uma ação cibernética contra distribuidoras de energia deixou aproximadamente 225 mil consumidores sem eletricidade. O episódio demonstrou que ataques digitais podem afetar serviços essenciais, mas também evidenciou a natureza localizada desse tipo de ocorrência.