Apagão global? Cena de 'Os Simpsons' alimenta boato sobre colapso em 17 de novembro

Uma suposta previsão de um apagão mundial para o próximo dia 17 de novembro tem circulado nas redes sociais e despertado dúvidas sobre a possibilidade de um colapso mundial no fornecimento de energia elétrica. Entre os argumentos utilizados para sustentar o boato está uma cena da série animada Os Simpsons, na qual os moradores de Springfield enfrentam uma interrupção prolongada no abastecimento de eletricidade.





A história ganhou força pela coincidência entre a data mencionada no episódio ser a mesma prevista para o suposto apagão mundial: 17 de novembro. Outros acontecimentos e recomendações oficiais também passaram a ser associados ao boato, como a realização de um teste do sistema de alertas de emergência nos Estados Unidos e orientações para que famílias mantenham suprimentos básicos para situações de crise.





Apesar das coincidências, não há evidências de que esteja previsto um apagão mundial nem no dia previsto nem em outras datas. Os acontecimentos citados têm explicações distintas e não indicam a existência de um plano ou de uma previsão de interrupção generalizada do fornecimento de energia.