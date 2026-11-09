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Kit de emergência: Defesa Civil do ES explica alerta e descarta risco iminente

A forma de preparação do material, divulgada pela Defesa Civil nacional, foi apenas uma orientação para as pessoas terem conhecimento do que fazer, mas somente quando for necessário

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 18:40

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

09 nov 2026 às 18:40

Após a Defesa Civil nacional divulgar um kit de emergência para situações de grandes desastres no último sábado (7), a ação repercutiu, principalmente nas redes sociais, como se fosse um alerta de risco iminente em todo o país. No entanto, trata-se de uma medida de prevenção para que as pessoas conheçam a forma de preparação do material para quando for necessário usá-lo. Em ocasiões desse tipo, são feitos comunicados específicos pelas defesas civis do Estado e dos municípios. 


A tenente-coronel Lorena Rezende, coordenadora estadual adjunta de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo, avalia que a postagem do órgão nacional foi mal interpretada. As instruções, segundo ela, são preventivas e fazem parte da rotina dos gestores e profissionais da área. 

A ideia de divulgar o kit, que nem foi a primeira vez que aconteceu, é para orientar as pessoas. Lorena explica que a população precisa estar ciente de que, caso a localidade em que reside seja afetada por algum evento climático mais severo (tempestades, ciclones, deslizamentos), os serviços essenciais podem ser afetados.

"Não foi uma orientação no sentido de comando: 'preparem agora os kits de emergência', mas falando sobre como montar para situações de desastres", reforça.
As orientações sobre o kit de emergência foram compartilhadas pela Defesa Civil nacional
As orientações sobre o kit de emergência foram compartilhadas pela Defesa Civil nacional Reprodução/redes sociais

A tenente-coronel acrescenta que o kit pode ajudar as pessoas se, por exemplo, houver desabastecimento de água e falta de energia. Ela diz que o período de 72 horas, citado na publicação da Defesa Civil nacional, segue um padrão internacional porque os serviços podem demorar um pouco a serem restabelecidos e, ao longo desse tempo, o que está no kit garante a autossuficiência de quem foi afetado pelo evento climático. 

No Espírito Santo

Para situações que exigem atenção no Espírito Santo, a Defesa Civil faz alertas por meio de mensagens no celular das pessoas que se cadastraram junto ao órgão. Em casos excepcionais, até mesmo não cadastrados são comunicados de eventual risco, afirma Lorena Rezende.


A coordenadora adjunta da Defesa Civil conta que, no Estado, pessoas que vivem em áreas de risco, como aquelas que residem à margem de rios e córregos, já estão orientadas a manter um kit próprio — documentação separada e protegida por plástico, uma muda de roupa, medicamentos de uso contínuo — para que, em caso de chuva intensa, possam lançar mão desse material. 


"Trabalhamos a cultura da prevenção e as defesas civis municipais já atuam para que os moradores desses locais tenham pelo menos um kit básico", pontua.  


Lorena ressalta que as pessoas devem ficar atentas aos avisos locais, que chegam pelo celular, para saber como proceder caso a caso. Não existe, no momento, um alerta geral. Para quem ainda não está cadastrado, há dois caminhos:


  • enviar um SMS para o número 40199, informando o CEP para o qual deseja receber notificações da Defesa Civil;
  • ou enviar um WhatsApp para o número 61 2034-4611. Nesse caso, é possível cadastrar mais de um CEP para receber os alertas da Defesa Civil.

Confira abaixo a publicação sobre o kit:
Reflexos 

A repercussão levou a própria Defesa Civil nacional e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a esclarecerem as motivações da publicação. De acordo com o comunicado, a recomendação tem caráter preventivo, assim como disse a tenente-coronel Lorena, e não indica a previsão de algum desastre ou situação extraordinária no país.


Sobre o período de 72 horas, além de permitir que famílias tenham condições de se manter de forma independente durante as primeiras etapas de uma emergência, a ideia é que a população não dependa exclusivamente da assistência imediata do poder público para ter acesso a água, alimentação e medicamentos enquanto as equipes trabalham no resgate de pessoas e no restabelecimento dos serviços.


"Falar de kit de emergência não é sinal de perigo. É sinal de que prevenir faz parte da rotina", afirma a Defesa Civil.


O kit deve ser organizado de acordo com a quantidade de moradores e as necessidades específicas de cada família. O órgão recomenda que os materiais fiquem reunidos em uma mochila ou em outro recipiente de fácil acesso, para que possam ser transportados rapidamente caso seja necessário deixar a residência.


O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acrescentou que a orientação não está relacionada a nenhum alerta nacional ou previsão de interrupção generalizada dos serviços públicos e do abastecimento.


Segundo a pasta, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil divulga regularmente conteúdos de autoproteção para diferentes situações de emergência. A recomendação sobre o kit, inclusive, já havia aparecido em publicações anteriores, nos dias 16 e 29 de março e em 3 de abril deste ano.


Com informações da Agência Estado

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