Kit de emergência: Defesa Civil do ES explica alerta e descarta risco iminente

Após a Defesa Civil nacional divulgar um kit de emergência para situações de grandes desastres no último sábado (7), a ação repercutiu, principalmente nas redes sociais, como se fosse um alerta de risco iminente em todo o país. No entanto, trata-se de uma medida de prevenção para que as pessoas conheçam a forma de preparação do material para quando for necessário usá-lo. Em ocasiões desse tipo, são feitos comunicados específicos pelas defesas civis do Estado e dos municípios.





A tenente-coronel Lorena Rezende, coordenadora estadual adjunta de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo , avalia que a postagem do órgão nacional foi mal interpretada. As instruções, segundo ela, são preventivas e fazem parte da rotina dos gestores e profissionais da área.





A ideia de divulgar o kit, que nem foi a primeira vez que aconteceu, é para orientar as pessoas. Lorena explica que a população precisa estar ciente de que, caso a localidade em que reside seja afetada por algum evento climático mais severo (tempestades, ciclones, deslizamentos), os serviços essenciais podem ser afetados.



