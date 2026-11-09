Evento discute seguros e resiliência climática

A intensidade dos eventos climáticos extremos impõem desafios complexos à estabilidade socioeconômica e à infraestrutura global. Diante desse cenário, o Fórum Debate reuniu especialistas para discutir como o mercado de seguros pode atuar na mensuração, mitigação e transferência de riscos socioambientais.
Este também foi o tema do episódio do EstúdioCast especial Economia Verde, que contou com a participação da superintendente de sustentabilidade da Confederação Nacional das Seguradoras, Monique Cardoso, e do diretor presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Heraldo Neves.
Ao longo do episódio, os convidados trouxeram análises sobre mecanismos inovadores de cobertura, a integração de métricas ESG e o fortalecimento do financiamento para a adaptação e resiliência climática.
O videocast foi gravado durante o Fórum Debate, que tem como foco a discussão sobre o financiamento para uma economia de baixo carbono. O evento é promovido pela Abde, com apoio institucional do Bandes, da PD Case e Open Society.