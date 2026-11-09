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Evento discute seguros e resiliência climática

A atuação de instituições financeiras e seguradoras no desenvolvimento sustentável e na mitigação de riscos foram temas debatidos durante o EstúdioCast Especial Economia Verde, gravado durante o Fórum Debate

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 18:30

Bandes

Bandes

Publicado em 

09 nov 2026 às 18:30

A intensidade dos eventos climáticos extremos impõem desafios complexos à estabilidade socioeconômica e à infraestrutura global. Diante desse cenário, o Fórum Debate reuniu especialistas para discutir como o mercado de seguros pode atuar na mensuração, mitigação e transferência de riscos socioambientais. 

Este também foi o tema do episódio do EstúdioCast especial Economia Verde, que contou com a participação da superintendente de sustentabilidade da Confederação Nacional das Seguradoras, Monique Cardoso, e do diretor presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Heraldo Neves.

Ao longo do episódio, os convidados trouxeram análises sobre mecanismos inovadores de cobertura, a integração de métricas ESG e o fortalecimento do financiamento para a adaptação e resiliência climática.

O videocast foi gravado durante o Fórum Debate, que tem como foco a discussão sobre o financiamento para uma economia de baixo carbono. O evento é promovido pela Abde, com apoio institucional do Bandes, da PD Case e Open Society.

O episódio contou com a participação da superintendente de sustentabilidade da Confederação Nacional das Seguradoras, Monique Cardoso, e do diretor presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Heraldo Neves.
O episódio contou com a participação da superintendente de sustentabilidade da Confederação Nacional das Seguradoras, Monique Cardoso, e do diretor presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Heraldo Neves. Camila Leão

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O EstúdioCast especial Economia Verde recebeu o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive, e a presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (Abde), Maria Fernanda Coelho.

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