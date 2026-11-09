Advogado do ES é suspeito de sacar R$ 151 mil em nome de mulher morta em Nova York

A Justiça Federal determinou o encaminhamento ao Ministério Público Federal (MPF) e à seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) de um caso envolvendo o saque de R$ 151 mil em nome de uma mulher que havia morrido quase dois anos antes, em Nova York, nos Estados Unidos. O dinheiro foi retirado por um advogado em uma agência da Caixa Econômica Federal, em Vila Velha, mediante apresentação de uma procuração datada de junho de 2023, isto é, quase um ano depois do falecimento da beneficiária.





A decisão da Justiça Federal foi proferida em 9 de setembro deste ano. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, nesta segunda-feira (9), advogados que atuam no processo informaram que, até o momento, não haviam sido instaurados procedimentos para apurar o caso, tanto na esfera disciplinar, junto à OAB-ES, quanto na investigativa, pela Polícia Federal (PF). Os profissionais afirmaram que aguardam o andamento das apurações.





A reportagem indagou a OAB-ES sobre a possibilidade de consultar a existência de eventual procedimento disciplinar, mas a entidade, por meio de sua assessoria, informou que a consulta não está disponibilizada.





O MPF também foi procurado para esclarecer o andamento do caso. Já o contato vinculado ao escritório do advogado responsável pelo saque informou que encaminharia os questionamentos ao profissional. O espaço segue aberto para esclarecimentos, e o texto será atualizado em caso de resposta.



