Casal é preso por suspeita de assassinar advogado em Guarapari

Um casal foi preso em flagrante nesta terça-feira (19), por suspeita de assassinar o advogado Freddy Francis Rangel Mariano, de 47 anos, cujo corpo foi encontrado na segunda-feira (18) na localidade de Jaboticaba, em Guarapari. O cadáver tinha marcas de tiros no abdômen e na nuca, além de um corte no pescoço.
Segundo a Polícia Civil, durante interrogatório, os suspeitos confessaram a autoria do crime e relataram que a motivação estaria relacionada a questões passionais.
Mais informações sobre as prisões e as investigações serão passadas em entrevista nesta quarta-feira (20), na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.