Servidores de Cariacica vão ter reajuste no auxílio-alimentação; veja valor

Os servidores da Prefeitura de Cariacica vão ter reajuste no valor do auxílio-alimentação. O anúncio foi feito pelo prefeito Euclério Sampaio (MDB), nesta segunda-feira (9), nas redes sociais. A proposta prevê que o benefício passe dos atuais R$ 800 para R$ 900 a partir de janeiro de 2027, com um aumento de R$ 100 mensais.





Segundo Euclério, a medida tem como objetivo valorizar os servidores municipais e reconhecer o trabalho desempenhado pelos profissionais que atuam na prefeitura.





Para entrar em vigor, no entanto, o reajuste ainda precisa ser aprovado pela Câmara de Vereadores de Cariacica, que deverá receber a proposta para discussão e votação.

Caso seja aprovado, o novo valor representará um aumento de 12,5% no auxílio-alimentação dos servidores municipais.