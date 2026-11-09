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Servidores de Cariacica vão ter reajuste no auxílio-alimentação; veja valor

Anunciada pelo prefeito Euclério Sampaio, proposta de aumento ainda precisa ser analisada e votada pela Câmara de Vereadores

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 16:47

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

09 nov 2026 às 16:47

Os servidores da Prefeitura de Cariacica vão ter reajuste no valor do auxílio-alimentação. O anúncio foi feito pelo prefeito Euclério Sampaio (MDB), nesta segunda-feira (9), nas redes sociais. A proposta prevê que o benefício passe dos atuais R$ 800 para R$ 900 a partir de janeiro de 2027, com um aumento de R$ 100 mensais.


Segundo Euclério, a medida tem como objetivo valorizar os servidores municipais e reconhecer o trabalho desempenhado pelos profissionais que atuam na prefeitura.


Para entrar em vigor, no entanto, o reajuste ainda precisa ser aprovado pela Câmara de Vereadores de Cariacica, que deverá receber a proposta para discussão e votação.

Caso seja aprovado, o novo valor representará um aumento de 12,5% no auxílio-alimentação dos servidores municipais.

Leia mais sobre política no ES 

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