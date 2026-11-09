Treinamento corporativo com IA caminha para se adaptar ao perfil de cada funcionário

Na prática, a abordagem se traduz em produtos e projetos que tratam o treinamento como parte da rotina. A DNA Adapt, plataforma da consultoria, segue essa linha.“A inteligência artificial identifica características do perfil de aprendizagem de cada colaborador e adapta automaticamente a forma como um mesmo conteúdo é apresentado. Quem prefere ler e quem prefere ouvir passa a acessar o mesmo material no formato que funciona melhor para si. A tecnologia deixa de ser só uma ferramenta de produção e passa a fazer parte da própria experiência de aprendizagem”, explica Eduardo Mitelman. O executivo explica que a IA da empresa já tem sido usada por marcas como Pague Menos e Heineken, por exemplo.