Homem é morto a tiros em beco na Serra; polícia suspeita de disputa pelo tráfico

Um homem de 23 anos, identificado como Talisson Correia, foi morto a tiros em um beco no bairro Santo Antônio, na Serra, na tarde desta segunda-feira (9). Segundo testemunhas informaram à Polícia Militar, três homens passaram pelo local atirando em direção à vítima.





De acordo com a Polícia Militar, a perícia da Polícia Científica identificou pelo menos seis perfurações no corpo de Talisson. Ninguém foi detido até a publicação desta reportagem.





Esse é o segundo ataque a tiros registrado na região em menos de uma semana. Na sexta-feira (17), um adolescente de 17 anos foi baleado durante uma troca de tiros entre traficantes.





Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a polícia suspeita que os ataques estejam relacionados à disputa pelo tráfico de drogas na região.