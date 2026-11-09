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Crime

Adolescente é vítima de abuso sexual dentro de ônibus em Vitória

Homem de 61 anos foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e levado para o presídio; vítima de 13 anos gritou por socorro e motorista acionou a Guarda Municipal

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 18:56

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

09 nov 2026 às 18:56

Um passageiro de 61 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos dentro de um ônibus em Vitória. A prisão ocorreu no sábado (7), mas foi divulgada nesta segunda-feira (9). 


Segundo a Guarda Municipal, o crime ocorreu enquanto o ônibus passava pela Avenida Paulino Müller, no bairro de Lourdes, e foi denunciado pelo motorista do coletivo. 


Segundo a Guarda Municipal, o próprio motorista do coletivo denunciou o caso à corporação. "O motorista e outros passageiros saíram do ônibus indignados, afirmando que uma menina havia sido abusada", relatou a agente Madureira. De acordo com a corporação, o suspeito apresentava sinais de embriaguez.


A vítima chorava e tremia bastante no momento da abordagem. Em relato aos guardas, a jovem contou que seguia em direção ao município da Serra quando o homem começou a fazer comentários de cunho sexual e ofensivo. Em seguida, ele a molestou. A menina tentou se levantar do assento para fugir do agressor, mas foi impedida por ele, momento em que gritou por socorro.


A agente Madureira ressaltou a importância da reação da jovem para a prisão em flagrante.

 O abuso é uma violência, na maioria das vezes, silenciosa, em que o medo paralisa a vítima. Essa menina foi muito corajosa. Ela ter conseguido pedir ajuda foi essencial para deter o homem

Guarda Municipal Madureira

Diante da gravidade da ocorrência e por se tratar de uma menor de idade, o Conselho Tutelar foi acionado para prestar acompanhamento à vítima.


A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.

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