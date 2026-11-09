Adolescente é vítima de abuso sexual dentro de ônibus em Vitória

Um passageiro de 61 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos dentro de um ônibus em Vitória. A prisão ocorreu no sábado (7), mas foi divulgada nesta segunda-feira (9).





Segundo a Guarda Municipal, o crime ocorreu enquanto o ônibus passava pela Avenida Paulino Müller, no bairro de Lourdes, e foi denunciado pelo motorista do coletivo.





Segundo a Guarda Municipal, o próprio motorista do coletivo denunciou o caso à corporação. "O motorista e outros passageiros saíram do ônibus indignados, afirmando que uma menina havia sido abusada", relatou a agente Madureira. De acordo com a corporação, o suspeito apresentava sinais de embriaguez.





A vítima chorava e tremia bastante no momento da abordagem. Em relato aos guardas, a jovem contou que seguia em direção ao município da Serra quando o homem começou a fazer comentários de cunho sexual e ofensivo. Em seguida, ele a molestou. A menina tentou se levantar do assento para fugir do agressor, mas foi impedida por ele, momento em que gritou por socorro.





A agente Madureira ressaltou a importância da reação da jovem para a prisão em flagrante.