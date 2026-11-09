ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mais uma prisão

Operação contra o PCV chega a 30 presos após captura em Vila Velha

Homem de 30 anos é apontado pela polícia como gerente do tráfico e investigado por planejar ataques armados em Vitória

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2026 às 13:02
Operação mira facção suspeita de articular ataques em Vitória
Imagem do primeiro dia da operação, que já prendeu 30 pessoas Polícia Civil

Um homem de 30 anos, apontado pela polícia como um dos responsáveis pelo gerenciamento do tráfico de drogas no bairro Nova Palestina, em Vitória, foi preso em Vila Velha, na madrugada de domingo (8). Ele era um dos alvos da Operação Intifada, realizada pela Polícia Civil em outubro


A identidade do preso não foi divulgada, mas, segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de integrar a organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) e de atuar no planejamento de ataques armados contra grupos rivais. 


Com essa captura, subiu para 30 o total de investigados presos na Operação Intifada, que tem como foco desarticular membros do PCV com atuação na região da Grande São Pedro, apontados como responsáveis por articular ataques em outros bairros da Capital.


O primeiro dia da operação, em outubro, mobilizou cerca de 200 policiais civis e 50 viaturas para o cumprimento de mais de 100 mandados judiciais, entre ordens de prisão e de busca e apreensão. 


delegado Ramiro Diniz, chefe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, explicou parte das lideranças do tráfico de drogas investigadas está fora do Espírito Santo, no Rio de Janeiro. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Câmara de Aracruz abre concurso com salário de R$ 6 mil

Acidente aconteceu na Avenida Orestes Baiense, Centro de Presidente Kennedy

Motociclista morre após bater em poste e placa em Presidente Kennedy

Bispa Eliane Leal

Quem é bispa Eliane Leal, vice-governadora eleita do ES? Ela mesma responde

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ambulância do SAMU
Motorista fica ferido após trator capotar em Jerônimo Monteiro
Mulher com câncer de mama
Quanto tempo depois da quimioterapia o cabelo volta ao normal? Saiba como cuidar
Imagem de destaque
Cardápio da semana: 5 receitas rápidas, leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.