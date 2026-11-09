Operação contra o PCV chega a 30 presos após captura em Vila Velha

Um homem de 30 anos, apontado pela polícia como um dos responsáveis pelo gerenciamento do tráfico de drogas no bairro Nova Palestina, em Vitória, foi preso em Vila Velha, na madrugada de domingo (8). Ele era um dos alvos da Operação Intifada, realizada pela Polícia Civil em outubro.





A identidade do preso não foi divulgada, mas, segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de integrar a organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) e de atuar no planejamento de ataques armados contra grupos rivais.





Com essa captura, subiu para 30 o total de investigados presos na Operação Intifada, que tem como foco desarticular membros do PCV com atuação na região da Grande São Pedro, apontados como responsáveis por articular ataques em outros bairros da Capital.





O primeiro dia da operação, em outubro, mobilizou cerca de 200 policiais civis e 50 viaturas para o cumprimento de mais de 100 mandados judiciais, entre ordens de prisão e de busca e apreensão.





O delegado Ramiro Diniz, chefe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, explicou parte das lideranças do tráfico de drogas investigadas está fora do Espírito Santo, no Rio de Janeiro.