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Oportunidades

ES tem mais de 4.760 vagas de emprego nesta segunda-feira (9)

Há postos para auxiliar de obras, armador, recepcionista, carpinteiro, analista de sistemas, lavador de caminhões, faturista, armador

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 09:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 nov 2026 às 09:55
Oportunidade de trabalho para pedreiros
Oportunidade de trabalho para pedreiros Pixabay

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.761 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (9). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. 


As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A  agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.


Vagas: 1.126, sendo 84 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de obras, armador, recepcionista, carpinteiro, analista de sistemas, lavador de caminhões, faturista, armador, entre outras chances.  Veja as vagas. 

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h


Vagas: 710.  Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de motorista, artífice de manutenção, atendente de padaria, auxiliar de expedição, auxiliar de logística, carregador, eletricista, encanador, estoquista, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. 

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.


Vagas: 1.267. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, auxiliar administrativo, auxiliar de logística, carpinteiro, cegonheiro, embalador, engenheiro (estruturas metálicas), motorista de ambulância, entre outras chances. Veja as vagas.  

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do  Boulevard Shopping, das 8h às 17h. 


Vagas: 297. Há oportunidades para agente de vendas de serviços, ajudante de obras, auxiliar de armazenamento, frentista, motorista de caminhão, operador de máquinas ficas, pedreiro, técnico em edificações, entre outras chances. Veja as vagas.  

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.


Vagas: 1.267. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, auxiliar administrativo, auxiliar de logística, carpinteiro, cegonheiro, embalador, engenheiro (estruturas metálicas), motorista de ambulância, entre outras chances. Veja as vagas.  

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h. 


Vagas: 311. Há oportunidades para ajudante de carga e de descarga, ajudante de obras, atendente de cafeteria, babá, balconista, inspetor de qualidade, operador de câmaras frias, técnico em eletromecânica, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.  

SINE DE GUARAPARI

Como se candidatar:  os interessados devem procurar a agência que funciona no Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra, Avenida Paris, 686, Praia do Morro, das 8h às 17h. 


Vagas: 55. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, balconista, marceneiro, montador de móveis planejados, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas. 

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.


Vagas: 32. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, bombeiro, vendedora, técnico instalador e reparador de fibra óptica, operador de motopoda e motoserra, entre outras chances. Veja as vagas. 

SINE DE CACHOEIRO  DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.


Vagas: 54. Há oportunidades para acabador de pedra, auxiliar de linha de produção, auxiliar de contabilidade, motorista de ônibus, serrador de pedras, operador de ponte, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas. 


Vagas: 71.  Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, cozinheiro de restaurante, empregado doméstico nos serviços gerais, garçom, mecânico de equipamentos industriais, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas. 


Vagas: 94. Há oportunidades para ajudante florestal, armador, assistente de engenharia clínica, auxiliar de escritório, eletromecânico, farmacêutico, operador de centro de torneamento, entre outras chances. Veja as vagas. 

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.


Vagas: 149. Há oportunidades para ajudante prático, auxiliar administrativo, auxiliar de equipe de serviços, auxiliar de linha de produção, caixa, chapista de lanchonete, motorista entregador, entre outras chances. Veja as vagas. 

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista


Vagas: 167. Há oportunidades para agente funerário, analista administrativo, atendente, camareira, ceramista, cozinheiro, copeiro, higienizador veicular, jardineiro, motorista operador de munck, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. 

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.


Vagas: 68.  Há oportunidades para artífice de cozinha, auxiliar de serviços de alimentação, camareira de hotel, coletor de resinas, marteleiro, operador de prensa, polidor de granito,  entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas. 

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro. 


Vagas: 81. Há oportunidades para auxiliar de manutenção predial, engenheiro civil, gerente de farmácia, promotor de vendas, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.  Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. 

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.


Vagas: 300. Há oportunidades para ajudante de açougueiro, assistente de engenharia, auxiliar de armazenamento, classificador de grãos, eletricista de manutenção, enfermeiro do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. 

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