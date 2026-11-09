Reforma do Judiciário: coragem para olhar além da crise

O Brasil precisa discutir a modernização das suas instituições, construídas historicamente sob concentração de poder, patrimonialismo, corporativismo, baixa responsabilização e constantes mudanças de regras. Esse conjunto de fatores contribuiu para criar um Estado que, muitas vezes, se distancia do interesse público para atender interesses políticos e corporativos.





Nesse contexto, precisamos discutir também a situação do Judiciário e sua missão constitucional de ser uma das bases da democracia e da segurança do Estado de Direito. O Supremo Tribunal Federal (STF) está hoje no centro de um debate político que desgasta sua imagem e coloca em discussão a legitimidade da Corte.





O desenho institucional atual permite situações que precisam ser debatidas, especialmente quando ministros com trajetória anterior na disputa política chegam à Corte e passam a atuar em questões que envolvem diretamente o ambiente político. Os casos recentes, como as discussões envolvendo o Master e o INSS, assim como episódios do passado recente, como o Mensalão e a Lava-Jato, mostram a dimensão desse debate.