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Em Feu Rosa

Homem é preso por tentativa de feminicídio após agredir mulher na Serra

Publicado em

09 nov 2026 às 10:08

Um homem de 40 anos foi preso por tentativa de feminicídio após agredir uma mulher na rua, no bairro Feu Rosa, na Serra, na manhã de domingo (8). A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital.


De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia de que um homem estaria arrastando uma mulher pelos cabelos e a agredindo nas proximidades de um campo de futebol. Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito nas imediações, com uma lesão na mão e cabelos longos presos à panturrilha.


O homem resistiu à abordagem, mas foi contido pelos militares. A vítima foi encontrada desorientada e recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.


O suspeito foi levado à Delegacia Regional da Serra, onde acabou autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Depois, foi encaminhado ao sistema prisional.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Ventania

Ventos fortes derrubam telhados e causam estragos em Marataízes

Publicado em 08/11/2026 às 20:57

A chuva acompanhada de ventos fortes provocou estragos em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, neste domingo (8). Segundo a Defesa Civil do município, a chuva começou por volta das 13h40 e seguiu até as 18h. Os maiores prejuízos foram causados pelas rajadas de vento, que chegaram a 57 km/h (veja imagens abaixo).


Segundo levantamento preliminar do órgão, foram registrados destelhamentos em duas residências, localizadas no Centro da cidade, e em uma cervejaria. Além disso, uma tenda instalada em uma escola foi arrancada pela força do vento.


A previsão é de que as rajadas de vento continuem, com velocidade de até 37 km/h, até as 22h. A Defesa Civil da cidade informou ainda que levantamento dos danos ainda está em andamento e que o número de ocorrências pode ser maior.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Internada

Bebê de 1 ano é socorrida de helicóptero após sofrer queimadura grave no Sul do ES

Publicado em 08/11/2026 às 17:29

Uma bebê de 1 ano sofreu queimaduras graves na região do pescoço após um acidente envolvendo uma extensão elétrica, neste domingo (8), em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A criança precisou ser transportada de helicóptero para Vitória.


Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o acidente ocorreu quando uma extensão elétrica, que estava enrolada no pescoço da bebê, foi acidentalmente ligada à tomada por outra criança. Um curto-circuito provocou queimaduras que atingiram toda a região cervical da vítima.


O primeiro atendimento foi realizado pela equipe do Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, com suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192/Samu). De acordo com o Notaer, devido à gravidade das lesões, a criança precisou ser entubada e sedada durante o transporte para garantir a segurança das vias aéreas e a estabilização do quadro clínico.


A bebê foi está inernada no Hospital Estadual Infantil Dra. Milena Gottardi, em Vitória.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Colina de Laranjeiras

Vítimas de incêndio em condomínio na Serra seguem em estado grave

Publicado em 08/11/2026 às 15:17

Dois homens feridos em um incêndio que atingiu um apartamento em Colina de Laranjeiras, na Serra, continuam internados em estado grave no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, unidade de referência no tratamento de queimaduras no Espírito Santo. A idade deles não foi informada.


Um dos pacientes teve cerca de 40% do corpo queimado, sofreu lesões nas vias respiratórias e está em coma induzido. A outra vítima também inalou grande quantidade de fumaça e sofreu paradas cardiorrespiratórias, mas foi reanimada pelas equipes de socorro antes de ser transferida para a mesma unidade hospitalar.


Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram completamente o imóvel. A causa do incêndio ainda é investigada.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Loteria

Mega-Sena premia apostas de Vitória e Linhares na quina; veja números

Publicado em 08/11/2026 às 12:37

Três apostas registradas no Espírito Santo acertaram cinco dezenas no concurso 3083 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (8). Cada um dos bilhetes faturou a quantia de R$ 23.220,26. Os números sorteados foram: 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54.


Os três jogos premiados no Espírito Santo foram apostas simples de seis números, com custo de R$ 6 cada. Dois dos bilhetes foram registrados em Vitória e o terceiro em Linhares, no Norte do Estado.


Já o prêmio principal, de R$ 59 milhões, foi faturado por uma única aposta simples registrada na cidade de Goiânia, em Goiás, segundo dados divulgados pela Caixa Econômica Federal.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Na Audifax Barcelos

Carro capota após acidente e mata homem de 58 anos na Serra

Publicado em 08/11/2026 às 11:18

Atualização

08/11/2026 às 14h

Após a publicação desta nota, novas informações foram apuradas. Entre elas, a confirmação de que a vítima era servidor da Prefeitura da Serra. Confira os detalhes na nova reportagem clicando aqui.

Homem de 58 anos morre em acidente entre dois carros na Serra
Vítima que morreu estava no carro de cor vermelha Crédito: Paulo Ricardo Sobral

Um homem de 58 anos morreu em um acidente envolvendo dois carros na manhã deste domingo (8), na Rodovia Audifax Barcelos, na altura do bairro Residencial Centro da Serra, no município da Serra.


A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. No entanto, um dos veículos, de cor vermelha, acabou capotando na pista. Marinaldo Serafim de Alvarenga morreu no local. Uma mulher que também estava no veículo foi encaminhada para um hospital. 


Já o motorista do outro veículo envolvido na colisão, um automóvel de cor branca, teve ferimentos leves e foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra para prestar esclarecimentos sobre a dinâmica do ocorrido.
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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Em Pinheiros

Homem morre afogado ao tentar atravessar lago no Norte do ES

Publicado em 07/11/2026 às 18:07

Um homem morreu afogado na manhã deste sábado (7) enquanto tentava atravessar um lago no bairro Pinheirinho, no município de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa que estava no local pulou na água e retirou a vítima.


O homem que prestou os primeiros socorros contou aos policiais que a vítima estava nadando para atravessar o lago, começou a pedir socorro e, em seguida, afundou. Diante da situação, foi até o local onde a vítima havia submergido, na tentativa de socorrê-lo.


A testemunha ainda contou aos policiais que localizou a vítima no fundo do lago, aproximadamente 20 minutos depois de seu desaparecimento, conseguiu retirá-la da água e iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar (massagem cardíaca). A PM pediu apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe constatou que a vítima não apresentava sinais vitais. A perícia foi acionada. 


Sobre o caso, o prefeito de Pinheiros, Edilson Monteiro, ressaltou que o balneário conta com vigilância e placas de sinalização que indicam os locais permitidos para banho. Foi uma fatalidade que ocorreu durante a travessia do balneário, cujas circunstâncias serão apuradas pela perícia. O balneário é um ambiente familiar e pensado para proporcionar lazer para as pessoas. Lamentamos muito o ocorrido e nos solidarizamos com a família. Vamos reforçar a fiscalização e a sinalização das áreas próprias para banho”, declarou ao repórter Vitor Recla, da TV Gazeta.


A Polícia Civil informou o serviço de transporte de cadáver da Polícia Científica foi acionado e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional  Medicina Legal (SML), em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Sul do ES

Princípio de motim deixa três detentos feridos em penitenciária de Cachoeiro

Publicado em 07/11/2026 às 16:30

Um princípio de motim foi registrado na noite de sexta-feira (6) na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a ocorrência ficou restrita a uma galeria da unidade e foi controlada por policiais penais, conforme os protocolos de segurança.


De acordo com a Sejus, três detentos sofreram ferimentos leves e receberam atendimento médico dentro da própria unidade prisional. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as providências cabíveis.


A Sejus informou ainda que a situação foi normalizada e que a penitenciária funciona sem alterações neste sábado (7), inclusive com a realização das visitas sociais.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Previsão do tempo

Inmet emite alerta de tempestade com perigo potencial a 54 cidades do ES

Publicado em 07/11/2026 às 12:51
Inmet divulgou alerta para 54 cidades do ES Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade com perigo potencial para 54 cidades do Espírito Santo, válido para todo este sábado (7). O aviso indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. No entanto, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.


Confira a lista de municípios afetados:


  • Afonso Cláudio

  • Alegre

  • Alfredo Chaves

  • Alto Rio Novo

  • Anchieta

  • Apiacá

  • Atílio Vivacqua

  • Baixo Guandu

  • Bom Jesus do Norte

  • Brejetuba

  • Cachoeiro de Itapemirim

  • Cariacica

  • Castelo

  • Colatina

  • Conceição do Castelo

  • Divino de São Lourenço

  • Domingos Martins

  • Dores do Rio Preto

  • Fundão

  • Guaçuí

  • Guarapari

  • Ibatiba

  • Ibiraçu

  • Ibitirama

  • Iconha

  • Irupi

  • Itaguaçu

  • Itapemirim

  • Itarana

  • Iúna

  • Jerônimo Monteiro

  • João Neiva

  • Laranja da Terra

  • Mantenópolis

  • Marataízes

  • Marechal Floriano

  • Mimoso do Sul

  • Muniz Freire

  • Muqui

  • Pancas

  • Piúma

  • Presidente Kennedy

  • Rio Novo do Sul

  • Santa Leopoldina

  • Santa Maria de Jetibá

  • Santa Teresa

  • São José do Calçado

  • São Roque do Canaã

  • Serra

  • Vargem Alta

  • Venda Nova do Imigrante

  • Viana

  • Vila Velha

  • Vitória

    Já a Marinha do Brasil emitiu um aviso sobre a passagem de uma frente fria que poderá afetar a faixa litorânea entre Arraial do Cabo (RJ) e São Mateus (ES). A previsão é de ventos de direção sudoeste a sul, com intensidade de até 65 km/h (35 nós). O alerta vale da manhã deste domingo (8) e segue até a madrugada de segunda-feira (9).


  • A corporação mantém todos os avisos de mau tempo em vigor em sua página oficial na internet.


    A autoridade marítima orienta que os navegantes consultem os boletins antes de irem ao mar e pede a ampla divulgação dos alertas às comunidades de pesca, esporte e lazer.

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    Redação de A Gazeta

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    Redação de A Gazeta
    Ataque

    Homem é esfaqueado e vai sozinho até UPA na Serra

    Publicado em 07/11/2026 às 12:27
    Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia
    Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, na Serra  Everton Nunes/Secom-PMS

    Um homem deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, Serra, com ferimentos de golpes de faca, na manhã deste sábado (7). A Polícia Militar foi acionada, no entanto, a vítima não soube informar autoria e a motivação do fato.


    O caso agora é investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido, de acordo com a Polícia Civil, que pede a colaboração da população, caso haja informações sobre o caso.  


    A denúncia pode ser feita de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, seja por telefone, basta discar 181; pelo computador, o site é www.disquedenuncia181.es.gov.br; ou por meio do WhatsApp (27 99253-8181).

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    Caroline Freitas

    Repórter / [email protected]
    Caroline Freitas
    Grave

    Dois homens ficam feridos após moto bater em caminhonete em Colatina

    Publicado em 07/11/2026 às 11:56
    Dois ficam inconscientes após acidente entre moto e carro em Colatina
    Ocupantes da motocicleta foram socorridos e receberam atendimento de emergência. Leitor A Gazeta

    Dois homens que ocupavam uma motocicleta ficaram inconscientes após colidirem com uma caminhonete no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (7). Um deles foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e o outro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e receberam atendimento de emergência.


    O motorista da caminhonete, de 48 anos, permaneceu no local e realizou teste do bafômetro, que teve resultado negativo. À Polícia Militar, ele relatou que seguia no sentido do bairro Carlos Germano Naumann quando a motocicleta surgiu na contramão. O condutor disse ainda que tentou desviar, mas perdeu o controle do veículo e atingiu o portão de uma residência, entrando no quintal do imóvel.


    De acordo com a PM, a caminhonete estava com a documentação regular. Já a motocicleta,  que estava com o licenciamento atrasado e pneus desgastados, foi removida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES).


    A Polícia Civil informou que o motorista da caminhonete foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde prestou esclarecimentos e foi liberado.

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    Ana Muniz

    Repórter / [email protected]
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