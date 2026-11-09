Homem é preso por tentativa de feminicídio após agredir mulher na Serra

Um homem de 40 anos foi preso por tentativa de feminicídio após agredir uma mulher na rua, no bairro Feu Rosa, na Serra, na manhã de domingo (8). A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital.





De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia de que um homem estaria arrastando uma mulher pelos cabelos e a agredindo nas proximidades de um campo de futebol. Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito nas imediações, com uma lesão na mão e cabelos longos presos à panturrilha.





O homem resistiu à abordagem, mas foi contido pelos militares. A vítima foi encontrada desorientada e recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.





O suspeito foi levado à Delegacia Regional da Serra, onde acabou autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Depois, foi encaminhado ao sistema prisional.