Bianca Andrade e Lucas Guedez são eliminados da Dança dos Famosos

Bianca Andrade e Lucas Guedez foram eliminados do quadro Dança dos Famosos, exibido no "Domingão com Huck", neste domingo (8). A dupla obteve a menor pontuação na disputa de mata-mata, que teve apresentações de samba de gafieira, e deixou a competição.

MC Livinho, Mell Muzzillo e Léo Foguete garantiram a classificação para a próxima etapa. No próximo domingo (15), Bruna Griphao, Giovana Cordeiro, Pedro Scooby, Diego Martins e Breno Ferreira disputam as três vagas restantes.

O júri artístico foi formado por Juliette e seu marido, Kaique Cerveny. A bancada técnica contou com Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Milton Cunha.

MC Livinho abriu as apresentações com "Estrela da Paz" e recebeu nota 10 de todos os jurados. Bianca Andrade foi a segunda a entrar na pista, ao som de "Alguém Me Avisou". A empresária recebeu notas 10 de Zebrinha, Juliette e Kaique. Ana Botafogo e Milton Cunha deram 9,9, enquanto Carlinhos de Jesus avaliou a apresentação com 9,8.

Na sequência, Lucas Guedez dançou "Camarão Que Dorme a Onda Leva". Juliette e Kaique deram nota 10. Milton Cunha atribuiu 9,9, enquanto Ana Botafogo e Zebrinha deram 9,8. Carlinhos de Jesus concedeu 9,7.

Léo Foguete foi o quarto a se apresentar, com "Tá Escrito". Juliette e Kaique deram nota 10, assim como Milton Cunha. Carlinhos de Jesus elogiou a leveza e a malemolência do cantor e atribuiu 9,9. Ana Botafogo e Zebrinha também deram 9,9.

Mell Muzzillo encerrou a rodada com "Brasil Pandeiro" e recebeu nota 10 de todos os jurados.

Ao anunciar a eliminação, Luciano Huck elogiou o empenho de Bianca e Lucas durante a competição. O influenciador se emocionou ao falar sobre a experiência. "Obrigada pelo convite, foi uma semana difícil para mim. Saí da repescagem já ensaiando gafieira, que eu nunca dancei na vida", disse, aos prantos.