Bianca Andrade e Lucas Guedez são eliminados da Dança dos Famosos

Bianca Andrade e Lucas Guedez foram eliminados do quadro Dança dos Famosos, exibido no "Domingão com Huck", neste domingo (8). A dupla obteve a menor pontuação na disputa de mata-mata, que teve apresentações de samba de gafieira, e deixou a competição.
MC Livinho, Mell Muzzillo e Léo Foguete garantiram a classificação para a próxima etapa. No próximo domingo (15), Bruna Griphao, Giovana Cordeiro, Pedro Scooby, Diego Martins e Breno Ferreira disputam as três vagas restantes.
O júri artístico foi formado por Juliette e seu marido, Kaique Cerveny. A bancada técnica contou com Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Milton Cunha.
MC Livinho abriu as apresentações com "Estrela da Paz" e recebeu nota 10 de todos os jurados. Bianca Andrade foi a segunda a entrar na pista, ao som de "Alguém Me Avisou". A empresária recebeu notas 10 de Zebrinha, Juliette e Kaique. Ana Botafogo e Milton Cunha deram 9,9, enquanto Carlinhos de Jesus avaliou a apresentação com 9,8.
Na sequência, Lucas Guedez dançou "Camarão Que Dorme a Onda Leva". Juliette e Kaique deram nota 10. Milton Cunha atribuiu 9,9, enquanto Ana Botafogo e Zebrinha deram 9,8. Carlinhos de Jesus concedeu 9,7.
Léo Foguete foi o quarto a se apresentar, com "Tá Escrito". Juliette e Kaique deram nota 10, assim como Milton Cunha. Carlinhos de Jesus elogiou a leveza e a malemolência do cantor e atribuiu 9,9. Ana Botafogo e Zebrinha também deram 9,9.
Mell Muzzillo encerrou a rodada com "Brasil Pandeiro" e recebeu nota 10 de todos os jurados.
Ao anunciar a eliminação, Luciano Huck elogiou o empenho de Bianca e Lucas durante a competição. O influenciador se emocionou ao falar sobre a experiência. "Obrigada pelo convite, foi uma semana difícil para mim. Saí da repescagem já ensaiando gafieira, que eu nunca dancei na vida", disse, aos prantos.
Bianca também se emocionou ao comentar sua participação. "O que acontece aqui é muito mágico", afirmou a empresária, que disse ter se divertido durante a competição.