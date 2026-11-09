Jordana rebate críticas após comentário sobre Ana Paula Renault: 'Quem tem que superar são vocês'

Jordana Morais rebateu as críticas recebidas após uma declaração sobre o desempenho de Ana Paula Renault no BBB 26. Participante da mesma edição do reality da Globo, a advogada questionou a repercussão de um vídeo em que coloca em dúvida a lisura do jogo da campeã e disse que tem sido cobrada por comentar o assunto.

"Ela foi uma boa jogadora e tudo certo. Agora em relação a jogo limpo, é outra história. Entre limpo e sujo, quem decide é o público", afirmou Jordana na gravação, que circulou nas redes sociais e provocou reações de fãs da jornalista .

Na madrugada deste domingo (8), a ex-BBB voltou ao assunto e reclamou dos ataques. "Pelo amor de Deus, gente, eu chego em casa e o povo me macetando por uma coisa que ninguém estava falando nesse assunto. Dei minha opinião, mas gratuitamente vira um auê", disse.

Jordana também reagiu aos pedidos para que supere a vitória de Ana Paula. "Quem tem que superar são vocês, que não me aguentam ouvir falar de Ana Paula. Me deixem em paz, só quero ficar quieta, descansar", afirmou.