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Polêmica

Jordana rebate críticas após comentário sobre Ana Paula Renault: 'Quem tem que superar são vocês'

Advogada questiona se campeã do BBB 26 teve jogo limpo e provoca reação de fãs da jornalista nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 10:17

'Me deixem em paz, só quero ficar quieta', diz.Jordana Morais aos fãs de Ana Paula Renault
'Me deixem em paz, só quero ficar quieta', diz.Jordana Morais aos fãs de Ana Paula Renault @jordanamorais e @anapaularenault no Instagram
Jordana Morais rebateu as críticas recebidas após uma declaração sobre o desempenho de Ana Paula Renault no BBB 26. Participante da mesma edição do reality da Globo, a advogada questionou a repercussão de um vídeo em que coloca em dúvida a lisura do jogo da campeã e disse que tem sido cobrada por comentar o assunto.
"Ela foi uma boa jogadora e tudo certo. Agora em relação a jogo limpo, é outra história. Entre limpo e sujo, quem decide é o público", afirmou Jordana na gravação, que circulou nas redes sociais e provocou reações de fãs da jornalista .
Na madrugada deste domingo (8), a ex-BBB voltou ao assunto e reclamou dos ataques. "Pelo amor de Deus, gente, eu chego em casa e o povo me macetando por uma coisa que ninguém estava falando nesse assunto. Dei minha opinião, mas gratuitamente vira um auê", disse.
Jordana também reagiu aos pedidos para que supere a vitória de Ana Paula. "Quem tem que superar são vocês, que não me aguentam ouvir falar de Ana Paula. Me deixem em paz, só quero ficar quieta, descansar", afirmou.
Em seguida, criticou quem compartilhou o vídeo. "Deve estar sem assunto. Não se pode falar nada, dar opinião do que viveu. Vão se catar. Povo chato", declarou.

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