Gisele Bündchen se declara para Joaquim Valente no aniversário do marido

Gisele Bündchen compartilhou nas redes sociais um registro ao lado do marido, Joaquim Valente. A modelo utilizou sua conta no Instagram para felicitar o companheiro, que completou 37 anos neste sábado (7).

"Hoje nasceu um grande homem. Que sorte a minha. Te amo muito!", declarou Gisele.

Gisele e Joaquim vivem em Miami e têm um filho, River, de um ano e seis meses. O relacionamento dos dois ganhou projeção pública após o fim do casamento da modelo com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.

Com Brady, Gisele teve outros dois filhos: Benjamin, de 16 anos, e Vivian, de 13. O ex-atleta, por sua vez, é alvo de especulações sobre um possível relacionamento com a modelo sul-africana Candice Swanepoel.

Em outubro, a modelo brasileira publicou fotos de um evento beneficente em Miami, nos Estados Unidos, ao lado do marido, no qual os dois apareceram com roupas inspiradas no universo country e em clima de Halloween.

A ação foi promovida pela Lotus House, organização que mantém um abrigo para mulheres e crianças em situação de rua. Considerada a maior instituição do tipo nos Estados Unidos, a entidade fica em Miami, na Flórida, onde Gisele vive com a família.