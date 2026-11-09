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Apaixonada!

Gisele Bündchen se declara para Joaquim Valente no aniversário do marido

A modelo utilizou sua conta no Instagram para felicitar o companheiro, que completou 37 anos neste sábado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 10:09

Gisele Bündchen compartilha foto ao lado de Joaquim Valente e se declara para o marido: 'Te amo muito'
Gisele Bündchen compartilha foto ao lado de Joaquim Valente e se declara para o marido: 'Te amo muito' Reprodução Instagram @gisele
Gisele Bündchen compartilhou nas redes sociais um registro ao lado do marido, Joaquim Valente. A modelo utilizou sua conta no Instagram para felicitar o companheiro, que completou 37 anos neste sábado (7).
"Hoje nasceu um grande homem. Que sorte a minha. Te amo muito!", declarou Gisele.
Gisele e Joaquim vivem em Miami e têm um filho, River, de um ano e seis meses. O relacionamento dos dois ganhou projeção pública após o fim do casamento da modelo com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.
Com Brady, Gisele teve outros dois filhos: Benjamin, de 16 anos, e Vivian, de 13. O ex-atleta, por sua vez, é alvo de especulações sobre um possível relacionamento com a modelo sul-africana Candice Swanepoel.
Em outubro, a modelo brasileira publicou fotos de um evento beneficente em Miami, nos Estados Unidos, ao lado do marido, no qual os dois apareceram com roupas inspiradas no universo country e em clima de Halloween.
A ação foi promovida pela Lotus House, organização que mantém um abrigo para mulheres e crianças em situação de rua. Considerada a maior instituição do tipo nos Estados Unidos, a entidade fica em Miami, na Flórida, onde Gisele vive com a família.
O encontro também contou com a presença da modelo Karlie Kloss, que escolheu uma produção inspirada em Audrey Hepburn no filme "Bonequinha de Luxo". Gisele aproveitou a publicação para agradecer à colega e destacar o trabalho realizado pela organização.

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