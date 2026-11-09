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Acidente de carro

Belutti, da dupla com Marcos, sofre acidente com Porsche em SP

Sertanejo estava acompanhado de um amigo; assessoria informa que ambos já estão em casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 09:48

Porsche do cantor Belutti fica destruído após acidente
Porsche do cantor Belutti fica destruído após acidente Reprodução/TV Globo
O cantor Belutti, da dupla sertaneja Marcos e Belutti, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (9), em Alphaville, na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. O artista estava em um Porsche quando o carro derrapou em uma curva e atingiu uma mureta de proteção na Alameda Rio Negro. Apesar da violência do impacto, ele não sofreu ferimentos graves e já está em casa.
Em comunicado enviado à imprensa, a assessoria do cantor informa que o acidente aconteceu quando ele retornava para casa, acompanhado de um amigo. Segundo a equipe, a chuva deixou o asfalto molhado e escorregadio, o que fez com que o automóvel perdesse a aderência em uma curva e colidisse contra a estrutura de proteção da via.
O impacto provocou danos expressivos ao Porsche. Segundo informações divulgadas pela TV Globo, a roda dianteira esquerda se desprendeu e foi parar em um posto de combustível nas proximidades. Um dos vidros e parte do teto solar também se soltaram. O carro chegou a girar na pista após a colisão. Não houve registro de atropelamento de pedestres.
Belutti e o amigo foram socorridos por ocupantes de um outro carro que passava pelo local e encaminhados ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os dois receberam atendimento médico e foram liberados.
O carro de luxo foi retirado da avenida por um guincho por volta das 5h30. A equipe do cantor também agradeceu as manifestações de preocupação recebidas após a notícia do acidente. Até o momento, Belutti não se pronunciou.

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