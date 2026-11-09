Paolla Oliveira usa coroa brilhante em estreia na rua pela Imperatriz Leopoldinense

Paolla Oliveira, 44, participou neste domingo (8) do primeiro ensaio de rua da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval de 2027. Rainha de bateria da escola, a atriz esteve em Ramos, na zona norte do Rio, e acompanhou o encontro com componentes da agremiação e moradores da comunidade. Para a ocasião, escolheu um collant dourado com brilho e uma coroa.

A presença da atriz também rendeu elogios nas redes sociais. Fãs destacaram a beleza e o samba de Paolla, além de demonstrarem entusiasmo com seu retorno ao posto de rainha de bateria. Os comentários ressaltaram a sintonia da artista com a escola. "A verdadeira dona do Carnaval", escreveu um internauta. "Que mulher é essa!", comentou outro e o terceiro. "Samba demais".

No próximo desfile, a Imperatriz apresentará o enredo "A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia", desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira. A narrativa tem como ponto de partida o desaparecimento, na década de 1970, de uma calunga -- boneca sagrada do Maracatu-Nação Porto Rico -- que foi devolvida a Olinda em 2014.