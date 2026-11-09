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Carnaval

Paolla Oliveira usa coroa brilhante em estreia na rua pela Imperatriz Leopoldinense

Atriz participa do primeiro ensaio da escola pelo bairro de Ramos e recebe elogios dos fãs nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 09:54

Paolla Oliveira volta ao posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2027
Paolla Oliveira volta ao posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2027 Paulo Tauil /Divulgação
Paolla Oliveira, 44, participou neste domingo (8) do primeiro ensaio de rua da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval de 2027. Rainha de bateria da escola, a atriz esteve em Ramos, na zona norte do Rio, e acompanhou o encontro com componentes da agremiação e moradores da comunidade. Para a ocasião, escolheu um collant dourado com brilho e uma coroa.
A presença da atriz também rendeu elogios nas redes sociais. Fãs destacaram a beleza e o samba de Paolla, além de demonstrarem entusiasmo com seu retorno ao posto de rainha de bateria. Os comentários ressaltaram a sintonia da artista com a escola. "A verdadeira dona do Carnaval", escreveu um internauta. "Que mulher é essa!", comentou outro e o terceiro. "Samba demais".
No próximo desfile, a Imperatriz apresentará o enredo "A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia", desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira. A narrativa tem como ponto de partida o desaparecimento, na década de 1970, de uma calunga -- boneca sagrada do Maracatu-Nação Porto Rico -- que foi devolvida a Olinda em 2014.
Paolla assumiu o posto de rainha de bateria da escola de Ramos após a saída da cantora Iza. Antes, ocupou a mesma função na Grande Rio por sete anos, até encerrar sua participação na agremiação de Caxias depois do Carnaval de 2025.

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