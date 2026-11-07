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Putterier rebate crítica sobre usar bissexualidade para promover música com Ludmilla

Artista afirmou que sempre disse ser hétero e que utiliza sua influência para defender pautas em que acredita
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 14:02

Cantor Puteerier e Ludimilla em gravações de videoclipe para a música 'Bi Festinha', lançada na quinta-feira (5)
Cantor Puteerier e Ludimilla em gravações de videoclipe para a música 'Bi Festinha', lançada na quinta-feira (5) Reprodução/Instagram/@puterrier_
O cantor carioca Putterier rebateu o comentário de um usuário do X sobre utilizar a bissexualidade para promover a música 'Bi Festinha', parceria com Ludmilla e Hitmaker. O artista afirmou que sempre disse ser hétero e que utiliza sua influência para defender pautas em que acredita.
"Eu não tenho masculinidade frágil pra deixar acharem o que quiser por conta do meu jeito e meu púbico etc... [...] Inclusive acho que falta muito apoio aos novos talentos de funk que são da comunidade, mas não acho que eu devo fazer essa crítica", afirmou o cantor.
O cantor deu a declaração ao comentar a publicação de um perfil na rede social. "Eu avisei que ele tava se fazendo de bi só pra divulgar a música. O verso dele só falando de mulher com outra mulher".
Puterrier é cantor e produtor musical carioca que ganhou projeção nacional com a faixa 'Putaria 2000,' viralizada nas redes sociais em 2022. Nascido e criado na Zona Norte do Rio de Janeiro, o artista se destaca pela mistura de funk carioca, grime britânico e elementos da percussão brasileira.
A música "Bi Festinha" é a primeira faixa do novo EP de Ludimilla, "Fervo da Lud". A música conta com participações de Puterrier e HITMAKER, que também assina a produção musical, e chegou às plataformas digitais com um videoclipe no YouTube, nesta sexta-feira (6).
Na letra da música, a artista canta sobre chegar em uma festa e ativar o modo "bi festinha", expressão utilizada na comunidade para falar sobre homens e mulheres que saem para beijar sem distinção de gênero. O clipe da faixa traz ainda a participação de Brunna Gonçalves, esposa de Ludimilla.

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