Putterier rebate crítica sobre usar bissexualidade para promover música com Ludmilla

O cantor carioca Putterier rebateu o comentário de um usuário do X sobre utilizar a bissexualidade para promover a música 'Bi Festinha', parceria com Ludmilla e Hitmaker. O artista afirmou que sempre disse ser hétero e que utiliza sua influência para defender pautas em que acredita.

"Eu não tenho masculinidade frágil pra deixar acharem o que quiser por conta do meu jeito e meu púbico etc... [...] Inclusive acho que falta muito apoio aos novos talentos de funk que são da comunidade, mas não acho que eu devo fazer essa crítica", afirmou o cantor.

O cantor deu a declaração ao comentar a publicação de um perfil na rede social. "Eu avisei que ele tava se fazendo de bi só pra divulgar a música. O verso dele só falando de mulher com outra mulher".

Puterrier é cantor e produtor musical carioca que ganhou projeção nacional com a faixa 'Putaria 2000,' viralizada nas redes sociais em 2022. Nascido e criado na Zona Norte do Rio de Janeiro, o artista se destaca pela mistura de funk carioca, grime britânico e elementos da percussão brasileira.

A música "Bi Festinha" é a primeira faixa do novo EP de Ludimilla, "Fervo da Lud". A música conta com participações de Puterrier e HITMAKER, que também assina a produção musical, e chegou às plataformas digitais com um videoclipe no YouTube, nesta sexta-feira (6).