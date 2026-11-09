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Susana Vieira ironiza influenciadores que querem virar atores: 'Não tenho paciência'

Atriz comenta série vertical do Globoplay em que recebe criadores de conteúdo interessados em atuar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 10:24

Susana Vieira comenta que sua tolerância anda curta até com profissionais experientes
Susana Vieira comenta que sua tolerância anda curta até com profissionais experientes Reprodução/TV Globo
Susana Vieira ironizou a própria falta de paciência ao comentar o trabalho com influenciadores que querem seguir carreira como atores. A declaração foi feita no Altas Horas, exibido neste sábado (7), durante uma conversa sobre "Escola Susana Vieira de Atuação", série vertical do Globoplay em que interpreta uma versão ficcional de si mesma.
Na produção, a atriz recebe criadores de conteúdo interessados em aprender a atuar. Ao descrever a dinâmica, disse que não tem paciência com os participantes, mas esclareceu que a fala fazia parte da brincadeira proposta pelo projeto.
"É um bando de influenciadores, que são verdadeiramente influenciadores, mas eles querem ser atores na vida real também. E aí eles vão para a minha escola, mas eu não tenho paciência para nenhum deles. Eu é que estou brincando que não tenho paciência", afirmou.
Em seguida, Susana ampliou a provocação e disse que sua tolerância anda curta até com profissionais experientes. "Minha paciência já está pequena para ator grande, ator pequeno, para quem está começando e para quem está terminando", declarou, arrancando risadas do apresentador Serginho Groisman.
A atriz também comentou a dificuldade de acompanhar produções feitas para telas de celular. "Agora estou trabalhando para jovens, então obrigada por me chamar para a minha plateia". Ela ainda comentou sobre o formato vertical: "Não enxergo no celular, preciso de um óculos para assistir. Assisto de óculos".
Quem participava também do Altas Horas era Rafa Kalimann, que ganhou projeção como influenciadora digital e, depois do BBB 20, investiu nas carreiras de atriz e apresentadora.

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