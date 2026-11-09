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'Abençoado pelo amor', diz Shawn Mendes ao publicar fotos com Bruna Marquezine

Cantor compartilha registros de beijos e momentos de intimidade com a atriz nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 10:32

Shawn Mendes e Bruna Marquezine estão juntos desde o início de 2026
Shawn Mendes e Bruna Marquezine estão juntos desde o início de 2026 Reprodução @shawnmendes no Instagram

Shawn Mendes, 28, publicou neste domingo (8) uma sequência de fotos ao lado de Bruna Marquezine, 31. Nas imagens, o cantor e a atriz aparecem abraçados, trocando beijos e em momentos de intimidade. "Lembre-se de celebrar o amor. Me sinto realmente abençoado pelo amor", escreveu ele na legenda.


Os registros foram publicados um dia após o casal participar de uma celebração no México. A viagem também rendeu momentos de descontração para os dois, que aproveitaram a festa juntos.


O casamento aconteceu em San Miguel de Allende, no estado de Guanajuato, e celebrou a união de Ziggy Chareton, empresário de Shawn, com Amanda Samii. Bruna e o cantor aproveitaram a pista de dança e apareceram em fotos e vídeos divulgados por outros convidados.


Bruna e Shawn são apontados como casal desde o início deste ano, embora os rumores sobre o relacionamento tenham começado em 2025. Os dois têm sido vistos juntos em viagens, compromissos profissionais e também em períodos de descanso no Brasil e nos Estados Unidos.

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