'Abençoado pelo amor', diz Shawn Mendes ao publicar fotos com Bruna Marquezine

Shawn Mendes, 28, publicou neste domingo (8) uma sequência de fotos ao lado de Bruna Marquezine, 31. Nas imagens, o cantor e a atriz aparecem abraçados, trocando beijos e em momentos de intimidade. "Lembre-se de celebrar o amor. Me sinto realmente abençoado pelo amor", escreveu ele na legenda.





Os registros foram publicados um dia após o casal participar de uma celebração no México. A viagem também rendeu momentos de descontração para os dois, que aproveitaram a festa juntos.





O casamento aconteceu em San Miguel de Allende, no estado de Guanajuato, e celebrou a união de Ziggy Chareton, empresário de Shawn, com Amanda Samii. Bruna e o cantor aproveitaram a pista de dança e apareceram em fotos e vídeos divulgados por outros convidados.





Bruna e Shawn são apontados como casal desde o início deste ano, embora os rumores sobre o relacionamento tenham começado em 2025. Os dois têm sido vistos juntos em viagens, compromissos profissionais e também em períodos de descanso no Brasil e nos Estados Unidos.