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Destaque de série da Netflix, Any Gabrielly vai estrear nas novelas da Globo em 2027

Atriz, cantora e influenciadora está no elenco de 'Paraíso Perdido', do Globoplay. Trama tem previsão de estreia para o segundo semestre do próximo ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 10:35

Any Gabrielly em cena de 'Habeas Corpus', série da Netflix
Any Gabrielly em cena de 'Habeas Corpus', série da Netflix Rafael Barion/Netflix

Destaque como uma das protagonistas da série "Habeas Corpus", da Netflix, a atriz e cantora Any Gabrielly vai estrear em novelas da Globo. Ela está no elenco de "Paraíso Proibido", trama que vai estrear no Globoplay no segundo semestre de 2027.


Na trama, Any fará uma participação no núcleo que envolve a atriz Larissa Bocchino, uma das protagonistas da história, e contracenará com Juliano Floss, que fará sua estreia em novelas. As gravações da trama de George Moura e Sergio Goldenberg serão finalizadas em março.


Na Globo, Any fez apenas um trabalho, o seu primeiro como intérprete: a série "Buuu - Um Chamado para a Aventura" (2015), exibida pelo Gloob, canal infantil da Globo na TV paga.


Natural de Guarulhos (SP), Any Gabrielly iniciou sua carreira artística na infância ao estrelar o musical "O Rei Leão" (2013) e dublar a personagem-título da animação "Moana" (2016), da Disney.


Como cantora, fez parte do grupo musical Now United. Nos últimos anos, ela focou em sua carreira de atriz. Além de "Habeas Corpus", que protagoniza junto com Marjorie Estiano, ela estrela o filme "As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você" com Daniel Rangel e Giulia Be.


Livremente inspirada na dramaturgia de Nelson Rodrigues, "Paraíso Perdido" tem Werneck (Alexandre Nero) como protagonista. Ele construiu um império nos transportes e governa a vida pública e privada com a mesma obsessão por controle que o levou ao sucesso.


Seu grande orgulho é Maria Cecília (Alanis Guillen), a filha caçula, tratada como símbolo de pureza e perfeição. Mas a "Princesa do Leme", como é chamada, é capaz de ultrapassar limites para satisfazer os próprios desejos e, ainda que inconscientemente, parece querer ser uma versão feminina de Werneck.

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