Vitória terá programação cultural gratuita com exposições, música e até pintura ao vivo

Exposições de arte contemporânea, música, pintura ao vivo e performances artísticas fazem parte de uma programação de comemoração dos 20 anos da galeria Matias Brotas, que vai ocupar diferentes espaços de Vitória. As atividades reúnem mais de 40 artistas e incluem experiências que aproximam diferentes linguagens, gerações e expressões artísticas.





Um dos destaques é o encontro entre o Quarteto Zuri e a artista visual Ana Coutinho, no dia 12 de novembro, às 18h30, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Durante a apresentação musical, a artista fará uma pintura ao vivo, transformando os estímulos sonoros em gestos e cores sobre a tela.





A programação também inclui a exposição 20 Agora, na galeria Matias Brotas, com curadoria do crítico de arte Paulo Sérgio Duarte. A mostra reúne mais de 40 artistas de diferentes gerações, entre eles Nuno Ramos, José Bechara, Raul Mourão, Adrianna Eu, Renata Egreja e os capixabas Carlo Schiavini, Elvys Chaves, Rosana Paste e Sandro Novaes.





Com abertura no dia 12 de novembro, a exposição propõe um diálogo entre diferentes linguagens e trajetórias da arte contemporânea brasileira, tendo o tempo como eixo central.