Vitória terá programação cultural gratuita com exposições, música e até pintura ao vivo

Exposições de arte contemporânea, música, pintura ao vivo e performances artísticas fazem parte de uma programação de comemoração dos 20 anos da galeria Matias Brotas, que vai ocupar diferentes espaços de Vitória. As atividades reúnem mais de 40 artistas e incluem experiências que aproximam diferentes linguagens, gerações e expressões artísticas.
Um dos destaques é o encontro entre o Quarteto Zuri e a artista visual Ana Coutinho, no dia 12 de novembro, às 18h30, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Durante a apresentação musical, a artista fará uma pintura ao vivo, transformando os estímulos sonoros em gestos e cores sobre a tela.
A programação também inclui a exposição 20 Agora, na galeria Matias Brotas, com curadoria do crítico de arte Paulo Sérgio Duarte. A mostra reúne mais de 40 artistas de diferentes gerações, entre eles Nuno Ramos, José Bechara, Raul Mourão, Adrianna Eu, Renata Egreja e os capixabas Carlo Schiavini, Elvys Chaves, Rosana Paste e Sandro Novaes.
Com abertura no dia 12 de novembro, a exposição propõe um diálogo entre diferentes linguagens e trajetórias da arte contemporânea brasileira, tendo o tempo como eixo central.
Outra atração é a exposição paralela na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU), da Ufes, que será aberta no dia 13 de novembro, às 19h. A programação contará com performance da artista Adrianna Eu e obras de nomes como Antônio Bokel, Dionísio Del Santo, Renata Egreja, Suzana Queiroga e Thainan Castro.
Já no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), a programação começa em 3 de novembro, com trabalhos dos artistas Vilar e Elpidio Malaquias.
As atividades integram as comemorações dos 20 anos da galeria Matias Brotas, fundada em 2006, em Vitória, por Sandra Matias e Lara Brotas. A iniciativa busca ampliar o acesso à produção artística e promover encontros entre artistas, instituições e público.
Todas as atrações da programação são gratuitas.
Programação cultural gratuita – 20 anos da Matias Brotas
3 de novembro até 10 de janeiro de 2027
Exposição com obras de Vilar e Elpidio Malaquias.
Local: Museu de Arte do Espírito Santo (MAES).
12 de novembro
18h30: apresentação do Quarteto Zuri e pintura ao vivo de Ana Coutinho.
Local: Teatro Universitário da Ufes.
21h às 23h: abertura da exposição 20 Agora.
Local: Galeria Matias Brotas.
13 de novembro
19h: abertura da exposição paralela e performance de Adrianna Eu.
Local: Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU), na Ufes.
Exposição 20 Agora
Curadoria: Paulo Sérgio Duarte.
Período: 12 de novembro de 2026 a 12 de fevereiro de 2027.
Entrada gratuita.