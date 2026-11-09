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Arte

Vitória terá programação cultural gratuita com exposições, música e até pintura ao vivo

Mais de 40 artistas participam da celebração de 20 anos da Galeria Matias Brotas, que reúne diferentes gerações da arte contemporânea e terá programação especial em diferentes espaços culturais da Capital
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 10:20

Galeria Matias Brotas celebra 20 anos com exposição de mais de 40 artistas em Vitória
Galeria Matias Brotas celebra 20 anos com exposição de mais de 40 artistas em Vitória Maria Batista Leal / Hugo Boniolo

Exposições de arte contemporânea, música, pintura ao vivo e performances artísticas fazem parte de uma programação de comemoração dos 20 anos da galeria Matias Brotas, que vai ocupar diferentes espaços de Vitória. As atividades reúnem mais de 40 artistas e incluem experiências que aproximam diferentes linguagens, gerações e expressões artísticas.


Um dos destaques é o encontro entre o Quarteto Zuri e a artista visual Ana Coutinho, no dia 12 de novembro, às 18h30, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Durante a apresentação musical, a artista fará uma pintura ao vivo, transformando os estímulos sonoros em gestos e cores sobre a tela.


A programação também inclui a exposição 20 Agora, na galeria Matias Brotas, com curadoria do crítico de arte Paulo Sérgio Duarte. A mostra reúne mais de 40 artistas de diferentes gerações, entre eles Nuno Ramos, José Bechara, Raul Mourão, Adrianna Eu, Renata Egreja e os capixabas Carlo Schiavini, Elvys Chaves, Rosana Paste e Sandro Novaes.


Com abertura no dia 12 de novembro, a exposição propõe um diálogo entre diferentes linguagens e trajetórias da arte contemporânea brasileira, tendo o tempo como eixo central.

Uma exposição com mais de 40 artistas, música e pintura ao vivo marca os 20 anos da galeria Matias Brotas, em Vitória.
Uma exposição com mais de 40 artistas, música e pintura ao vivo marca os 20 anos da galeria Matias Brotas, em Vitória. Maria Batista Leal

Outra atração é a exposição paralela na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU), da Ufes, que será aberta no dia 13 de novembro, às 19h. A programação contará com performance da artista Adrianna Eu e obras de nomes como Antônio Bokel, Dionísio Del Santo, Renata Egreja, Suzana Queiroga e Thainan Castro.


Já no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), a programação começa em 3 de novembro, com trabalhos dos artistas Vilar e Elpidio Malaquias.


As atividades integram as comemorações dos 20 anos da galeria Matias Brotas, fundada em 2006, em Vitória, por Sandra Matias e Lara Brotas. A iniciativa busca ampliar o acesso à produção artística e promover encontros entre artistas, instituições e público.


Todas as atrações da programação são gratuitas.

Serviço

Programação cultural gratuita – 20 anos da Matias Brotas

3 de novembro até 10 de janeiro de 2027

  • Exposição com obras de Vilar e Elpidio Malaquias.

  • Local: Museu de Arte do Espírito Santo (MAES).

12 de novembro

  • 18h30: apresentação do Quarteto Zuri e pintura ao vivo de Ana Coutinho.

  • Local: Teatro Universitário da Ufes.

  • 21h às 23h: abertura da exposição 20 Agora.

  • Local: Galeria Matias Brotas.

13 de novembro

  • 19h: abertura da exposição paralela e performance de Adrianna Eu.

  • Local: Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU), na Ufes.

Exposição 20 Agora

  • Curadoria: Paulo Sérgio Duarte.

  • Período: 12 de novembro de 2026 a 12 de fevereiro de 2027.

  • Entrada gratuita.

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