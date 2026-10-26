Extrabom abre mais de 100 vagas de emprego no Sul do Estado

O Grupo Coutinho, detentor das marcas Extrabom Supermercados, Extraplus e Atacado Vem, está com 101 vagas de emprego abertas para atuação na Região Sul do Espírito Santo.





As contratações fazem parte do plano de expansão da rede, impulsionado pela preparação para a inauguração do novo Extraplus na Praia do Morro, em Guarapari, prevista para dezembro. Há oportunidades também para Anchieta, com atuação no Extrabom.





As vagas contemplam diversos níveis de experiência e diferentes áreas operacionais.





Os interessados devem agendar previamente a entrevista pelo telefone (27) 3357-0123.