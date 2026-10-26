AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Supermercado

Extrabom abre mais de 100 vagas de emprego no Sul do Estado

Oportunidades contemplam diversos níveis de experiência e áreas operacionais

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 11:45

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 out 2026 às 11:45
Rede de supermercados contrata profissionais em Anchieta e Guarapari
Rede de supermercados contrata profissionais em Anchieta e Guarapari Divulgação

O Grupo Coutinho, detentor das marcas Extrabom Supermercados, Extraplus e Atacado Vem, está com 101 vagas de emprego abertas para atuação na Região Sul do Espírito Santo.


As contratações fazem parte do plano de expansão da rede, impulsionado pela preparação para a inauguração do novo Extraplus na Praia do Morro, em Guarapari, prevista para dezembro. Há oportunidades também para Anchieta, com atuação no Extrabom.


As vagas contemplam diversos níveis de experiência e diferentes áreas operacionais.


Os interessados devem agendar previamente a entrevista pelo telefone (27) 3357-0123.

Confira a vagas

  • Açougueiro

  • Auxiliar de Padeiro

  • Atendente de Padaria

  • Balconista de Frios

  • Embalador

  • Operador de Caixa

  • Repositor

Leia Mais Sobre Oportunidades

Prefeituras do ES, Banestes e CGU: 47 mil vagas em concursos e seleções

ES tem mais de 5.430 vagas de emprego nesta segunda-feira (26)

Grupo de concessionárias abre novas vagas de emprego no ES

Cooperativa agropecuária abre novas oportunidades de emprego no ES

Grupo Águia Branca tem mais de 500 vagas emprego abertas no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos Empregos (ES) Guarapari Anchieta Extrabom
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Médico
‘Ela estava me matando’, diz médico envenenado ao depor em júri no ES
Entrevista na CBN com Lorenzo Pazolini, governador eleito no ES
O primeiro grande desafio político de Pazolini como governador eleito
Entrevista na CBN com Lorenzo Pazolini, governador eleito no ES
Emendas impositivas: Pazolini defende rastreabilidade no uso de recursos públicos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.