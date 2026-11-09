Quem é bispa Eliane Leal, vice-governadora eleita do ES? Ela mesma responde

A bispa Eliane Leal, da igreja Tabernáculo de Adoração, em Colatina, nunca havia tido nenhum contato com o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). Até que, às vésperas do final do prazo para definir quem seria vice na chapa do republicano na disputa pelo governo do Espírito Santo, ela foi a escolhida.





Filiada ao PL, mulher, evangélica, Eliane Leal correspondeu ao perfil buscado por Pazolini. Ainda que sem experiência em cargos eletivos ou como ordenadora de despesas.





Então os dois conversaram pela primeira vez, em meados de agosto de 2026. A partir de janeiro de 2027, o ex-prefeito será o governador e a bispa, a vice-governadora.





Assim como Pazolini não sabia muito sobre ela, a maioria dos capixabas também não sabe.





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Em entrevista exclusiva à coluna, Eliane Leal falou sobre sua trajetória, a relação com o futuro governador e sobre um convite recente que fez aos seguidores no Instagram, um jejum pelo El Niño e pela “situação política” do Brasil.





Ela é cabo reformada da Polícia Militar, deixou a ativa por problemas de saúde. “Fiz duas cirurgias e tenho dois parafusos na coluna”, contou.





É filiada ao PL desde 2020 e, em 2024, foi candidata a vice-prefeita de Colatina, na chapa encabeçada por Luciano Merlo (PL). Os eleitos foram Renzo Vasconcelos e Pedro José Pagotto, ambos do PSD.





É também psicanalista.





A futura vice-governadora do Espírito Santo já confirmou, nesta entrevista, que gostaria de acumular com o cargo o comando de alguma secretaria estadual.





E que pretende “governar para todos”.



