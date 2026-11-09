Quem é bispa Eliane Leal, vice-governadora eleita do ES? Ela mesma responde

A bispa Eliane Leal, da igreja Tabernáculo de Adoração, em Colatina, nunca havia tido nenhum contato com o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). Até que, às vésperas do final do prazo para definir quem seria vice na chapa do republicano na disputa pelo governo do Espírito Santo, ela foi a escolhida.
Filiada ao PL, mulher, evangélica, Eliane Leal correspondeu ao perfil buscado por Pazolini. Ainda que sem experiência em cargos eletivos ou como ordenadora de despesas.
Então os dois conversaram pela primeira vez, em meados de agosto de 2026. A partir de janeiro de 2027, o ex-prefeito será o governador e a bispa, a vice-governadora.
Assim como Pazolini não sabia muito sobre ela, a maioria dos capixabas também não sabe.
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Em entrevista exclusiva à coluna, Eliane Leal falou sobre sua trajetória, a relação com o futuro governador e sobre um convite recente que fez aos seguidores no Instagram, um jejum pelo El Niño e pela “situação política” do Brasil.
Ela é cabo reformada da Polícia Militar, deixou a ativa por problemas de saúde. “Fiz duas cirurgias e tenho dois parafusos na coluna”, contou.
É filiada ao PL desde 2020 e, em 2024, foi candidata a vice-prefeita de Colatina, na chapa encabeçada por Luciano Merlo (PL). Os eleitos foram Renzo Vasconcelos e Pedro José Pagotto, ambos do PSD.
É também psicanalista.
A futura vice-governadora do Espírito Santo já confirmou, nesta entrevista, que gostaria de acumular com o cargo o comando de alguma secretaria estadual.
E que pretende “governar para todos”.
A senhora conhecia o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, antes de se tornar vice na chapa dele na disputa pelo governo do Espírito Santo?
A gente se conheceu na decisão da vice-governadoria. Antes eu não tinha nenhum contato com ele, nunca tive, até então.
Como a senhora foi escolhida como vice?
Eu era pré-candidata a deputada estadual e eles estavam resolvendo quem seria vice. Eu não fiz parte disso, desse movimento, porque estava tocando a minha pré-campanha em Colatina.
Então eu lancei um vídeo da minha vida e eles entenderam que esse era o perfil que Pazolini buscava, pela minha trajetória de vida. Era o perfil que ele buscava.
O seu nome foi uma indicação do senador Magno Malta, presidente estadual do PL?
Não. Não foi uma indicação propriamente de ninguém. Foi através desse vídeo da minha vida que eles entenderam que caberia a minha colocação na chapa.
E por que a senhora aceitou disputar o cargo de vice-governadora?
Eu sou uma mulher de oração. Eu tenho 30 anos de evangelho e todas as vezes que eu me posiciono em algo, eu oro para que seja dada uma resposta positiva ou negativa, primeiro, da parte de Deus.
Quando fui comunicada que o meu perfil foi aceito, eu entrei em oração e Deus me deu a resposta, que era para eu aceitar. Ele tinha um propósito.
Aí a senhora veio de Colatina para Vitória e conheceu o Pazolini. Como foi esse encontro?
Eu expus a minha vida, porque ele não conhecia, eu falei que eu era militar e pastora e ele disse que também é delegado de polícia, que já tinha sido deputado e prefeito.
A gente teve uma conversa muito tranquila, muito clara, nos conhecemos ali.
E hoje, como é a relação entre vocês? São amigos?
Amizade é uma palavra muito forte, é um caminho a ser trilhado
A gente está nessa fase de realmente trabalhar junto. Eu acredito que hoje é uma relação profissional.
Quando era prefeito de Vitória, Pazolini não teve uma boa relação com a primeira vice dele, a Capitã Estéfane, que também é da Polícia Militar e evangélica. Isso preocupa a senhora de alguma forma?
Não tenho preocupação alguma, até porque eu não conheço o passado dele. Eu vivo um dia de cada vez e o relacionamento que terei com Pazolini será estritamente profissional.
Flávio e eu somos do mesmo partido. Eu sou bolsonarista
Agora, voltando a falar do cenário no Espírito Santo. No primeiro turno, Pazolini não fez muitos atos públicos ao lado da senhora. Isso mudou no segundo turno, mas aí foi uma campanha mais curta.
Isso foi uma decisão estratégica da qual a senhora participou?
Claro, as decisões foram tomadas conjuntamente.
Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno a minha participação foi muito grande. Estive em vários lugares junto com ele, mas o foco maior era nós estarmos em locais diferentes para podermos conseguir alcançar o maior número de pessoas, o maior número de municípios.
Talvez vocês (a imprensa) não conseguiram acompanhar ou estavam focados mais nele.
A senhora conversou com Pazolini a respeito de comandar alguma secretaria estadual?
Existe uma equipe de transição sendo formada e nós temos um tempo. No momento, não temos nenhuma decisão concreta para te informar, mas assim que nós tivermos, como você está sendo a primeira pessoa que eu estou dando atenção, com certeza você também vai ficar sabendo.
Então a senhora tem interesse em assumir uma secretaria, embora essa decisão não tenha sido tomada ainda?
Claro.
Qual secretaria?
Dentro de todo o contexto de uma proposta de uma secretaria que nós iremos trabalhar.
A senhora pode assumir o comando do Executivo estadual na eventual ausência de Lorenzo Pazolini. Qual a primeira coisa que a senhora faria como governadora?
Não posso te dizer qual seria a primeira coisa que eu faria porque isso vai ser num tempo que a gente não está dentro dele.
Vai ter toda uma trajetória em que o Pazolini vai estar trabalhando e a gente não vai poder fugir dessa trajetória.
Como vice-governadora e integrante do PL, um partido que foi fundamental na eleição do Pazolini, a senhora poderia, em tese, influenciar as decisões do governo estadual.
Qual tipo de governo que a senhora quer ver implementado no Espírito Santo?
Sou uma pessoa muito centrada nos princípios da palavra de Deus.
Vamos governar para todos, indistintamente, cuidando do que a palavra do Senhor nos instrui: do órfão, do pobre, da viúva
Na prática, o governo tem que trabalhar para todos mesmo, inclusive os que não são evangélicos. Pode haver algum conflito quanto a isso? Por exemplo, em relação a atividades culturais.
Há eventos gospel incentivados ou subvencionados pelo governo, mas também há escolas de samba e outros, que não atendem necessariamente ao público evangélico. A senhora se opõe a isso?
Não. São calendários culturais do estado que vão ser cumpridos dentro daquilo que está nas normas.
Eu acredito que eles terão toda a liberdade para trabalhar, como eu também terei liberdade para trabalhar.
O que a sociedade capixaba pode esperar da senhora como vice-governadora?
A minha vida é uma vida de cuidar de pessoas, sempre foi, uma vida de cuidar de pessoas, de se importar com o próximo, de amor, compaixão e misericórdia.
Então é com esse mesmo perfil que eu vou exercer a função de vice-governadora.
Ok, já estamos chegando ao fim, obrigada pela entrevista.
Inclusive, eu gostaria de orar por você agora antes de encerrar esse momento.
Tudo bem.
(Faz a oração)
Obrigada.
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