Câmara de Aracruz abre concurso com salário de R$ 6 mil

A Câmara Municipal de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público com nove vagas imediatas para funções de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva.





As remunerações variam de R$ 2.904,38 a R$ 6.614,93, acrescidas de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.280,00. A jornada de trabalho dos novos servidores será de 30 horas semanais.





Os interessados poderão se inscrever a partir das 10h do dia 16 de novembro até as 23h59 do dia 30 do mesmo mês, exclusivamente pelo site do Instituto Referência, banca organizadora do certame.





A taxa de participação é de R$ 70,00 para os cargos de nível médio e de R$ 90,00 para os de nível superior.





Candidatos de baixa renda, doadores de medula óssea ou pessoas com deficiência (PCD) poderão solicitar a isenção do pagamento no período de 16 a 17 de novembro de 2026, na mesma página de inscrição.





O concurso público contará com prova objetiva para todos os cargos, além de prova discursiva e avaliação de títulos para as funções de nível superior. Os inscritos que se declararem pessoas com deficiência passarão também por avaliação biopsicossocial.





Os exames estão previstos para o dia 20 de dezembro de 2026, com a prova objetiva no turno da manhã e a discursiva no turno da tarde.





Os aprovados e nomeados serão submetidos ao regime estatutário, obedecendo à ordem de classificação. O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.