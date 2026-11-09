ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Edital

Câmara de Aracruz abre concurso com salário de R$ 6 mil

Inscrições poderão ser feitas de 16 a 30 de novembro; provas serão aplicadas em dezembro

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 14:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 nov 2026 às 14:07
Câmara Municipal de Aracruz vai reforçar quadro de servidores TV Gazeta Norte

A Câmara Municipal de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público com nove vagas imediatas para funções de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva.


As remunerações variam de R$ 2.904,38 a R$ 6.614,93, acrescidas de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.280,00. A jornada de trabalho dos novos servidores será de 30 horas semanais.


Os interessados poderão se inscrever a partir das 10h do dia 16 de novembro até as 23h59 do dia 30 do mesmo mês, exclusivamente pelo site do Instituto Referência, banca organizadora do certame. 


A taxa de participação é de R$ 70,00 para os cargos de nível médio e de R$ 90,00 para os de nível superior.


Candidatos de baixa renda, doadores de medula óssea ou pessoas com deficiência (PCD) poderão solicitar a isenção do pagamento no período de 16 a 17 de novembro de 2026, na mesma página de inscrição.


O concurso público contará com prova objetiva para todos os cargos, além de prova discursiva e avaliação de títulos para as funções de nível superior. Os inscritos que se declararem pessoas com deficiência passarão também por avaliação biopsicossocial.


Os exames estão previstos para o dia 20 de dezembro de 2026, com a prova objetiva no turno da manhã e a discursiva no turno da tarde.


Os aprovados e nomeados serão submetidos ao regime estatutário, obedecendo à ordem de classificação. O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Confira as vagas

NÍVEL MÉDIO

Agente administrativo e legislativo (2)

Agente de informática, manutenção e suporte (1)


NÍVEL SUPERIOR

Auditor interno contábil (1)

Analista administrativo legislativo, administrador (1)

Analista administrativo e legislativo (2)

Contador (2)

Leia Mais Sobre Concurso

Anchieta, IBGE e Idaf: 73 mil vagas em concursos e seleções

Câmara de Cachoeiro de Itapemirim abre concurso com salário de até R$ 7 mil

Prefeitura de Anchieta abre concurso com salário de até R$ 14 mil

Câmara de Piúma lança edital de concurso com salário de até R$ 9 mil

Idaf abre inscrição de concurso público nesta sexta-feira (6)

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Concursos (ES) Concursos Públicos Aracruz Câmara de Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ambulância do SAMU
Motorista fica ferido após trator capotar em Jerônimo Monteiro
Mulher com câncer de mama
Quanto tempo depois da quimioterapia o cabelo volta ao normal? Saiba como cuidar
Imagem de destaque
Cardápio da semana: 5 receitas rápidas, leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.