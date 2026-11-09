Quanto tempo depois da quimioterapia o cabelo volta ao normal? Saiba como cuidar

"A queda do cabelo durante o tratamento de quimioterapia ocorre porque alguns remédios atacam as células da raiz ao tentar combater o tumor, já que não conseguem distinguir as células saudáveis das cancerígenas", explica a oncologista Cintia Givigi.





O tempo de resposta do organismo varia de pessoa para pessoa. A médica aponta que o cabelo costuma reaparecer em poucas semanas ou meses, a depender da genética e do estado nutricional. Para amenizar o impacto, tratamentos modernos já ajudam durante e após as sessões: "Temos o uso da touca de crioterapia, que reduz a queda, e a indicação de medicações como o minoxidil para aumentar a produção", destaca a oncologista.





Sem a cobertura capilar, a pele da cabeça fica exposta e exige o uso diário de chapéus, bonés ou lenços contra a radiação solar. Já quando os primeiros fios despontam, a textura pode mudar drasticamente, surgindo mais crespa, ondulada ou ressecada.





A quimioterapia é um dos tratamentos utilizados no combate ao câncer de mama e pode ser indicada antes ou depois da cirurgia, dependendo das características do tumor, do estágio da doença e da estratégia terapêutica definida pela equipe médica. Os medicamentos atuam no combate às células cancerígenas, mas também podem atingir células saudáveis que se multiplicam rapidamente, como as responsáveis pelo crescimento dos cabelos. É por isso que a queda dos fios pode acontecer durante o tratamento.





Segundo a oncologista Mariana Novaes, da Unimed Sul Capixaba, a queda capilar está relacionada à ação dos medicamentos sobre os folículos pilosos. “A quimioterapia atua sobre células que se multiplicam rapidamente. Como as células responsáveis pelo crescimento dos cabelos também apresentam essa característica, elas acabam sendo afetadas durante o tratamento. É importante entender que a queda dos fios é um efeito colateral possível, mas não significa que o tratamento esteja comprometido ou que a paciente não esteja respondendo adequadamente à terapia”, explica.





A perda dos fios não acontece da mesma maneira com todas as pacientes. O efeito depende dos medicamentos utilizados, das doses e do esquema de tratamento. Algumas medicações podem provocar queda acentuada, enquanto outras causam apenas afinamento ou redução do volume dos cabelos. Também existem tratamentos que não provocam esse efeito.





Na maioria dos casos, os cabelos voltam a crescer após o encerramento da quimioterapia. Os primeiros sinais podem aparecer nas semanas seguintes à última sessão, sendo comum que o crescimento se torne perceptível entre dois e três meses depois do término do tratamento. Esse período, entretanto, pode variar de acordo com os medicamentos utilizados e as características individuais de cada mulher.