Quanto tempo depois da quimioterapia o cabelo volta ao normal? Saiba como cuidar

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais na mama. Ele é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo (depois do câncer de pele não melanoma). Quando diagnosticado em fases iniciais, por meio de exames de rastreamento como a mamografia, as chances de cura ultrapassam os 90%.
Algumas pacientes precisam fazer a quimioterapia, tratamento que utiliza medicamentos potentes para destruir as células cancerígenas que formam o tumor. Diferente da cirurgia ou da radioterapia — que atuam de forma localizada na mama —, os quimioterápicos caem na corrente sanguínea e percorrem todo o corpo, alcançando células doentes que possam ter se deslocado do tumor original. A quimioterapia pode causar a queda de cabelo, mas isso não acontece com todas as pacientes nem com todos os tipos de medicamentos.
Após o fim da quimioterapia, o nascimento dos novos fios traz dúvidas sobre prazos de crescimento, mudanças na textura capilar e procedimentos permitidos para acelerar a recuperação. Em poucas semanas ou meses, o couro cabeludo volta a produzir fios, que podem nascer mais finos, crespos ou ressecados, exigindo cuidados redobrados com proteção solar, alimentação e a suspensão temporária de químicas.
"A queda do cabelo durante o tratamento de quimioterapia ocorre porque alguns remédios atacam as células da raiz ao tentar combater o tumor, já que não conseguem distinguir as células saudáveis das cancerígenas", explica a oncologista Cintia Givigi.
O tempo de resposta do organismo varia de pessoa para pessoa. A médica aponta que o cabelo costuma reaparecer em poucas semanas ou meses, a depender da genética e do estado nutricional. Para amenizar o impacto, tratamentos modernos já ajudam durante e após as sessões: "Temos o uso da touca de crioterapia, que reduz a queda, e a indicação de medicações como o minoxidil para aumentar a produção", destaca a oncologista.
Sem a cobertura capilar, a pele da cabeça fica exposta e exige o uso diário de chapéus, bonés ou lenços contra a radiação solar. Já quando os primeiros fios despontam, a textura pode mudar drasticamente, surgindo mais crespa, ondulada ou ressecada.
A quimioterapia é um dos tratamentos utilizados no combate ao câncer de mama e pode ser indicada antes ou depois da cirurgia, dependendo das características do tumor, do estágio da doença e da estratégia terapêutica definida pela equipe médica. Os medicamentos atuam no combate às células cancerígenas, mas também podem atingir células saudáveis que se multiplicam rapidamente, como as responsáveis pelo crescimento dos cabelos. É por isso que a queda dos fios pode acontecer durante o tratamento.
Segundo a oncologista Mariana Novaes, da Unimed Sul Capixaba, a queda capilar está relacionada à ação dos medicamentos sobre os folículos pilosos. “A quimioterapia atua sobre células que se multiplicam rapidamente. Como as células responsáveis pelo crescimento dos cabelos também apresentam essa característica, elas acabam sendo afetadas durante o tratamento. É importante entender que a queda dos fios é um efeito colateral possível, mas não significa que o tratamento esteja comprometido ou que a paciente não esteja respondendo adequadamente à terapia”, explica.
A perda dos fios não acontece da mesma maneira com todas as pacientes. O efeito depende dos medicamentos utilizados, das doses e do esquema de tratamento. Algumas medicações podem provocar queda acentuada, enquanto outras causam apenas afinamento ou redução do volume dos cabelos. Também existem tratamentos que não provocam esse efeito.
Na maioria dos casos, os cabelos voltam a crescer após o encerramento da quimioterapia. Os primeiros sinais podem aparecer nas semanas seguintes à última sessão, sendo comum que o crescimento se torne perceptível entre dois e três meses depois do término do tratamento. Esse período, entretanto, pode variar de acordo com os medicamentos utilizados e as características individuais de cada mulher.
Mariana Novaes Oncologista
A recuperação também pode ser influenciada por outros medicamentos utilizados no tratamento do câncer de mama, como algumas terapias hormonais, que podem contribuir para o afinamento ou a persistência da queda capilar. Por isso, nem sempre o crescimento acontece no mesmo ritmo para todas as mulheres.
Depois da quimioterapia, alguns cuidados podem contribuir para que os fios cresçam em boas condições. O primeiro deles é manter uma rotina delicada de higiene e evitar práticas que possam causar irritação ou danos aos cabelos ainda frágeis.
"A recomendação é utilizar shampoos suaves, evitar esfregar o couro cabeludo com força e dar preferência à secagem natural. Também é indicado reduzir o uso de secadores em temperaturas elevadas, chapinhas e modeladores térmicos. Procedimentos químicos, como alisamentos, permanentes e colorações, exigem cautela, especialmente enquanto os fios ainda estão frágeis", diz a oncologista.
A alimentação equilibrada é outro fator importante nesse processo. Para produzir novos fios, o organismo precisa de nutrientes que participam da formação e manutenção dos tecidos. Por isso, uma dieta variada, com quantidades adequadas de proteínas, vitaminas e minerais, contribui para a recuperação geral do corpo.
Alimentos como ovos, peixes, frango e leguminosas, a exemplo de feijão, lentilha e grão-de-bico, são fontes de proteínas. Verduras, legumes e frutas também devem fazer parte da rotina, pois fornecem vitaminas e minerais importantes para o funcionamento do organismo.
Nutrientes como ferro e zinco também participam de processos relacionados à saúde capilar. A deficiência desses minerais pode estar associada à queda e a alterações no crescimento dos fios. Entretanto, isso não significa que todas as mulheres precisem fazer suplementação após a quimioterapia. O uso de vitaminas e outros produtos deve ser avaliado individualmente, considerando exames, necessidades nutricionais e possíveis interações com os tratamentos em andamento.
Como o organismo prioriza os órgãos vitais, o cabelo fica em segundo plano na distribuição de nutrientes. Por isso, a dieta é o combustível para acelerar o crescimento. Veja algumas dicas das médicas.
O que colocar no prato: carnes, ovos, peixes, feijão, lentilha, sementes e vegetais verdes, alimentos ricos em proteínas, ferro, zinco, selênio e vitaminas do complexo B.
Cuidado com suplementos: vitaminas em cápsulas só devem ser tomadas com orientação médica e exames recentes, principalmente para quem perdeu o apetite após o tratamento.
O que evitar: alisamentos, descolorações, mega hair e tração ao pentear. Se for usar secador, mantenha distância e opte por temperaturas moderadas.
Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Guilherme Sillva.