Cardápio da semana: 5 receitas rápidas, leves e saudáveis para almoço e jantar

Em um recipiente, tempere os pedaços de frango com o sal, a pimenta-do-reino e metade do alho. Aqueça o azeite em uma frigideira e salteie o frango em fogo alto, até dourar um pouco e ficar cozido por dentro. Retire e reserve. Na mesma panela, em fogo baixo, refogue o restante do alho com a cebola, a cenoura e o pimentão, mexendo por alguns minutos, até os legumes ficarem macios, mas ainda levemente crocantes.