Câncer de mama: como cuidar dos cabelos antes, durante e depois da quimioterapia

O acompanhamento capilar pode ajudar a preservar a saúde do couro cabeludo e acompanhar a recuperação dos fios após o tratamento oncológico





Quando uma mulher recebe o diagnóstico de câncer de mama, muitas mudanças passam a fazer parte da sua rotina. Entre elas, a queda dos cabelos provocada por alguns tratamentos oncológicos costuma estar entre as experiências que mais afetam a autoestima e a percepção da própria imagem.





Embora a prioridade seja, naturalmente, o tratamento do câncer, isso não significa que a saúde capilar precisa ser deixada de lado. O acompanhamento dos cabelos e do couro cabeludo pode fazer parte dessa jornada, desde que respeite o momento clínico da paciente e esteja alinhado à equipe responsável pelo tratamento oncológico.