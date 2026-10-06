Câncer de mama: esperança não é promessa de cura

Cada câncer tem características próprias, cada paciente responde de uma maneira às terapias aplicadas. O tratamento é planejado a partir de evidências, das características da doença e das condições de cada pessoa, mas não existe uma fórmula capaz de antecipar exatamente o que acontecerá com todos.





Isso não significa que devamos falar de câncer sem esperança, muito pelo contrário. Significa que precisamos construir uma esperança possível, baseada na realidade e não em certezas inventadas.





Para algumas pacientes, a esperança estará na cura. Para outras, estará em uma boa resposta ao tratamento, no controle da doença, na redução dos sintomas ou na possibilidade de viver mais e melhor. Hoje, mesmo sem uma cura definitiva, muitos pacientes oncológicos convivem com o câncer, assim como convivem com outra doença crônica que não tem cura, mas tem controle.





Também precisamos abandonar a ideia de que ter esperança significa estar otimista o tempo inteiro. Quem recebe um diagnóstico de câncer pode ter medo, pode chorar, sentir raiva ou não querer conversar. Pode ter dias em que acredita no tratamento e outros em que simplesmente não consegue pensar no futuro. Nada disso significa falta de coragem ou de fé, mas apenas que estamos diante de uma experiência que mexe profundamente com a vida de uma pessoa.





Como médica, acredito que parte do nosso trabalho está justamente em saber conversar sobre isso. Nem sempre dizer “vai dar tudo certo” é a melhor forma de acolher alguém. Às vezes, o que aquela pessoa precisa ouvir é: “Vamos entender o que está acontecendo. Vamos falar sobre as possibilidades e decidir, juntos, os próximos passos”.