Outubro Rosa: 7 sinais da saúde da mulher que não devem ser ignorados

O Outubro Rosa é tradicionalmente associado à conscientização sobre o câncer de mama, mas o mês também serve como um convite para ampliar o olhar sobre a saúde da mulher. Alterações no ciclo menstrual, dores persistentes, sangramentos fora do período menstrual, mudanças nas mamas e desconfortos durante a relação sexual, por exemplo, são sinais que não devem ser naturalizados quando surgem de forma persistente ou diferente do habitual.