Fim da escala 6x1: avançar com responsabilidade

Todo debate que envolve o trabalhador, o emprego e a atividade econômica merece atenção. Afinal, estamos falando de pessoas, famílias, empresas e do futuro do país. Mas, diante de mudanças dessa dimensão, precisamos ir além das boas intenções e avaliar com responsabilidade suas consequências.





O debate sobre o fim da escala 6x1 traz uma questão importante: como melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores sem comprometer a geração de empregos, a produtividade e a competitividade das empresas?





Não se trata de escolher um lado. Trabalhadores e empresas fazem parte da mesma engrenagem. Um país que deseja avançar precisa valorizar quem trabalha, mas também criar condições para quem empreende, investe, contrata e movimenta a economia.