Fim da escala 6x1: avançar com responsabilidade

Todo debate que envolve o trabalhador, o emprego e a atividade econômica merece atenção. Afinal, estamos falando de pessoas, famílias, empresas e do futuro do país. Mas, diante de mudanças dessa dimensão, precisamos ir além das boas intenções e avaliar com responsabilidade suas consequências.
O debate sobre o fim da escala 6x1 traz uma questão importante: como melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores sem comprometer a geração de empregos, a produtividade e a competitividade das empresas?
Não se trata de escolher um lado. Trabalhadores e empresas fazem parte da mesma engrenagem. Um país que deseja avançar precisa valorizar quem trabalha, mas também criar condições para quem empreende, investe, contrata e movimenta a economia.
O Sistema Fecomércio-ES reconhece a importância de buscar relações de trabalho mais equilibradas. Entretanto, mudanças estruturais exigem diálogo, estudos consistentes e clareza sobre seus impactos. A proximidade de decisões dessa magnitude com o calendário eleitoral também reforça a necessidade de maturidade e compromisso com o interesse coletivo.
É preciso olhar para o Brasil real. Comércio, serviços e turismo são fundamentais para a economia capixaba, mas possuem dinâmicas próprias. Supermercados, hotéis, restaurantes e tantos outros negócios funcionam em horários variados, inclusive aos finais de semana e feriados. Não existe uma solução única que atenda, da mesma maneira, às necessidades de todos os setores.
Para uma grande empresa, determinados ajustes podem ser administráveis. Para um pequeno negócio, com margens apertadas e poucos funcionários, a mesma mudança pode representar um desafio significativo. O aumento de custos sem condições de absorção pode afetar contratações, pressionar preços e até ampliar a informalidade.
Por isso, precisamos discutir não apenas o objetivo da mudança, mas também o caminho para alcançá-lo. Estudos de impacto, regras claras, períodos adequados de transição e negociação coletiva são fundamentais para construir soluções sustentáveis, respeitando as particularidades de cada atividade econômica.
A boa política pública não é aquela que produz apenas uma mensagem de efeito, mas aquela que entrega resultados concretos e considera os impactos de suas decisões na vida real.
Valorizar o trabalhador e fortalecer as empresas não são agendas concorrentes. Empresas saudáveis geram empregos, renda e oportunidades. Trabalhadores valorizados contribuem para negócios mais produtivos e uma economia mais forte. Uma coisa depende da outra.
Precisamos transformar divergências em soluções. O diálogo entre trabalhadores, empresários e poder público não é um obstáculo à mudança. É o caminho para que ela aconteça de forma responsável.
O Brasil precisa avançar, sim. Mas avançar com inteligência, equilíbrio e visão de futuro. Porque o verdadeiro progresso não se mede apenas pela intenção de uma decisão, mas pela capacidade de melhorar a vida das pessoas sem comprometer as oportunidades de amanhã.