Faz bem caminhar depois de comer? Saiba o que acontece no organismo

Para quem passa a maior parte do dia sentado, entre reuniões, e-mails e tarefas diante do computador, esse pequeno intervalo pode ser ainda mais valioso. Depois do almoço, por exemplo, em vez de voltar direto para a mesa, vale reservar alguns minutos para dar uma volta no quarteirão, circular pelo prédio ou caminhar até um local mais distante para tomar um café.