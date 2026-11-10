Caminhoneiro desaparece a caminho da casa do filho em Ibatiba no ES

A família do motorista de caminhão Otoniel Barbosa Bernardo, de 45 anos, busca por informações sobre o paradeiro dele desde o último domingo (8), quando desapareceu no município de Ibatiba, na Região Sul do Espírito Santo. O caso foi registrado na Polícia Civil e mobiliza parentes e amigos nas redes sociais.





Segundo familiares, Otoniel foi visto pela última vez no início da tarde de domingo, na casa onde mora com os pais, na localidade de Córrego Serro Frio, na zona rural. Após almoçar, ele avisou que iria até a cidade para visitar o filho, mas não chegou ao destino.





De acordo com os parentes, o caminhoneiro pilotava uma motocicleta preta e estava com o celular no momento em que saiu de casa. Ele trabalha no transporte de cargas em uma loja de móveis em Ibatiba, mas não compareceu ao serviço na segunda-feira (9), aumentando a apreensão da família, que desde então não teve mais notícias.





A Polícia Civil informou que as investigações e diligências estão a cargo da Delegacia Regional de Ibatiba.