Idoso que estava desaparecido é encontrado morto em terreno baldio de Iúna

O corpo de um idoso de 70 anos foi encontrado parcialmente soterrado em um terreno baldio no bairro Guanabara, em Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (9). Uma filha identificou a vítima como Moacir Ribeiro de Sousa, que estava desaparecido desde quinta-feira (5).





Segundo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na remoção. Os militares informaram que o corpo estava caído logo abaixo de um barranco.





A perícia foi acionada e, de acordo com a Polícia Científica, a ocorrência foi registrada como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. A causa da morte não foi informada.