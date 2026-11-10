Atendimento humano e cancelamento fácil: o que muda no SAC e como cobrar seus direitos

Quem já ficou preso em menus automáticos, repetiu o CPF diversas vezes ou enfrentou um labirinto de opções só para cancelar um serviço ganhou um reforço. Desde 2 de novembro, estão em vigor as novas regras do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), previstas no Decreto nº 13.135/2026, publicado em 13 de outubro.





A principal mudança é o direito ao atendimento por uma pessoa, por telefone e por canais eletrônicos como chats, das 8h às 20h, todos os dias, inclusive fins de semana e feriados. Robôs e inteligência artificial podem ser usados na triagem e na resolução de demandas, mas não podem impedir que o consumidor fale com um humano em tempo real.





As regras valem para empresas de serviços regulados pelo governo federal, como operadoras de telefonia e de planos de saúde, companhias aéreas, concessionárias de energia, bancos e fintechs.