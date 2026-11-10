Prédio histórico no Parque Moscoso, em Vitória, é colocado à venda pelo Itaú

Quem passa pela esquina das avenidas República e Cleto Nunes, no Centro de Vitória, já deve ter reparado no prédio histórico e imponente próximo ao Parque Moscoso. Conhecido como "Palacete da Família Sarlo", o centenário imóvel já abrigou fábrica de massas, padaria, restaurante e encerrou as atividades como agência do Itaú em dezembro de 2024. Ele foi colocado à venda pelo banco e busca um novo destino.





No grupo Memória Capixaba, no Facebook, onde participantes contribuem com acervos históricos do Espírito Santo, há registros de que o prédio tem origem de construção entre os anos 1910 a 1920. O imóvel foi erquido, originalmente, para servir de residência à influente família Sarlo. Com o tempo, o local passou por diferentes mudanças, e passou a funcionar no térreo uma fábrica de massas alimentícias, uma padaria e uma torrefação de café, além de um restaurante, chamado Trattoria Toscana, durante a metade do século XX.