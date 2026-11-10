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Leilão na quinta (12)

Prédio histórico no Parque Moscoso, em Vitória, é colocado à venda pelo Itaú

Imóvel neoclássico no Centro é tombado pela prefeitura e foi construído como residência da família Sarlo. Ele vai a leilão na quinta (12)

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 11:46

Guilherme Marques

Guilherme Marques

Publicado em 

10 nov 2026 às 11:46
Imóvel histórico no Parque Moscoso, em Vitória, vai a leilão
Imóvel histórico no Parque Moscoso, em Vitória, vai a leilão Mega Leilões

Quem passa pela esquina das avenidas República e Cleto Nunes, no Centro de Vitória, já deve ter reparado no prédio histórico e imponente próximo ao Parque Moscoso. Conhecido como "Palacete da Família Sarlo", o centenário imóvel  já abrigou fábrica de massas, padaria, restaurante e encerrou as atividades como agência do Itaú em dezembro de 2024. Ele foi colocado à venda pelo banco e busca um novo destino. 


No grupo Memória Capixaba, no Facebook, onde participantes contribuem com acervos históricos do Espírito Santo, há registros de que o prédio tem origem de construção entre os anos 1910 a 1920. O imóvel foi erquido, originalmente, para servir de residência à influente família Sarlo. Com o tempo, o local passou por diferentes mudanças, e passou a funcionar no térreo uma fábrica de massas alimentícias, uma padaria e uma torrefação de café, além de um restaurante, chamado Trattoria Toscana, durante a metade do século XX. 

Palacete da Família Sarlo, na esquina das avenidas República e Cleto Nunes, em Vitória, nos anos 1920
Palacete da Família Sarlo, na esquina das avenidas República e Cleto Nunes, em Vitória, nos anos 1920 Foto: Redes Sociais/Memória Capixaba

Nas últimas décadas, o edifício passou a abrigar uma agência do Banco Itaú. O ciclo da agência chegou ao fim em dezembro de 2024, quando a unidade encerrou definitivamente suas atividades. 


Em nota, o banco informou que os clientes da região passaram a ser atendidos na agência localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), também no Centro. Com o encerramento da agência, o imóvel e o terreno anexo, utilizado como estacionamento, foram colocados à venda pela Itaú Rent, empresa coligada à instituição financeira.


Ainda de acordo com a nota, o imóvel pertence à Itaú Rent, empresa coligada ao banco. O Itaú afirmou que a construção é tombada em nível municipal, no grau de Proteção Integral Secundária (GP2). Essa classificação impõe regras rígidas de preservação ao futuro proprietário, de acordo com as regras da prefeitura: 

  • Fachadas e volumetria: A arquitetura externa neoclássica e seus elementos decorativos originais não podem sofrer alterações drásticas.


  • Uso e adaptação: Qualquer projeto de reforma ou reaproveitamento comercial precisará ser submetido à aprovação dos órgãos de patrimônio histórico do município de Vitória.

Valor do imóvel ultrapassa os R$ 2 milhões

O Itaú não divulgou o valor que pretende vender o imóvel, no entanto, o prédio está com lances abertos e vai a leilão na próxima quinta-feira (12) pelo valor de R$ 2.064.204,00, com forma de pagamento à vista (desconto de 10%). 


Segundo dados disponíveis no site do Mega Leilões, responsável por fazer a venda para o Itaú, o imóvel tem área construída de 1.367,20m² (conforme laudo) e o terreno possui 968,61m², incluindo garagem.

*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Erik Oakes e Rodrigo Lira. 

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