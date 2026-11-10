É oficial! Shakira fará show no Espírito Santo em janeiro de 2027

Agora é oficial! Shakira vai desembarcar no Espírito Santo. A cantora colombiana tem apresentação autorizada para o dia 3 de janeiro de 2027, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica. A confirmação consta no Diário Oficial do Estado, publicado nesta terça-feira (10), e encerra a expectativa dos fãs capixabas.





De acordo com o documento da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), o espetáculo faz parte da turnê internacional “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que leva o nome do mais recente álbum de estúdio da artista. A expectativa é receber um público de cerca de 35 mil pessoas.





A autorização contempla a utilização do campo, da esplanada, das arquibancadas, dos vestiários e de outras estruturas do complexo esportivo. O período de vigência previsto vai de 19 de dezembro de 2026 a 10 de janeiro de 2027, considerando a montagem, a realização do evento e a desmontagem das estruturas.





A notícia chega depois de semanas de especulações sobre a passagem da estrela internacional pelo Espírito Santo. No fim de outubro, o nome da turnê chegou a aparecer na agenda do estádio, mas a Sesport informou, na ocasião, que ainda não havia confirmação da realização do espetáculo.