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Clima tenso

Bella Campos deixa Globo de lado após 'Vale Tudo' e emenda trabalhos no streaming

Clima pesado nos bastidores da novela e falta de apoio interno pesaram para decisão de mudança na carreira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 10:55

Bella Campos: foco no streaming após relação problemática com a Globo em 'Vale Tudo'
Bella Campos: foco no streaming após relação problemática com a Globo em 'Vale Tudo' Ronny Santos - 29.set.2025/Folhapress

A relação entre Globo e Bella Campos ficou estremecida após "Vale Tudo" (2025). A atriz decidiu focar no streaming em seus próximos trabalhos e tem deixado possibilidades na emissora de lado depois de uma experiência problemática na novela das nove.


Ao todo, Bella já tem três trabalhos fechados para 2027 com plataformas. Uma delas já está gravada: a série "A Estranha na Cama", da Netflix, que está em estágio de pós-produção.


Outra produção é a série "Quem Matou PC Farias?", do Amazon Prime Video. Bella será uma das personagens principais da produção, com Irandhir Santos e Rômulo Estrela.


Já o terceiro, se nada mudar, é a versão brasileira da série espanhola "Os Anos Novos". A Netflix comprou os direitos recentemente e tem negociado com atores e atrizes para montar o elenco. Bella é uma delas.


Bella deixou a Globo de lado pela mágoa com o que aconteceu no início das gravações de "Vale Tudo" (2025). Ela teve um atrito nos bastidores com Cauã Reymond, seu par romântico na produção. Isso teria acontecido devido a uma suposta reclamação dele sobre atuação da atriz em uma cena.


O caso teria ocorrido no estacionamento da emissora. Bella se incomodou com o caso e se queixou à direção. Ele teria comentado que a química de seus personagens, César e Maria de Fátima, ainda não havia chegado aos níveis do original de 1988. Cauã disse à época que não tinha se queixado do desempenho da atriz.


Bella também se queixou da forma como Cauã conduziu algumas cenas de beijos, com comentários e atitudes machistas.


A direção de "Vale Tudo" entendeu a situação como algo profissional. Após o fim da novela, em entrevistas, Bella Campos disse que se sentiu oprimida pelo colega.


"Meu maior desafio dentro desse projeto foi ter que conviver com uma misoginia interna. Acho que isso era o que no começo me deixava travada, essa sensação de abafamento. As pessoas veem o resultado na tela, mas não fazem ideia das coisas que acontecem nos bastidores e o quanto isso pode afetar o resultado", revelou em entrevista ao jornal O Globo.


A Globo chegou a conversar com a atriz sobre uma renovação de contrato depois de "Vale Tudo", mas as negociações não foram adiante.

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