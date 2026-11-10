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Futebol

Com 18 em campo, seleção brasileira faz segundo treino para amistosos em Singapura

Ao todo, 22 jogadores já estão com a delegação, mas Raphinha, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães e Vanderson participaram de uma atividade na academia

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 10:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2026 às 10:56
Com 18 em campo, seleção faz segundo treino para amistosos em Singapura
Com 18 em campo, seleção faz segundo treino para amistosos em Singapura Rafael Ribeiro / CBF
A seleção brasileira realizou, nesta terça-feira (10), no estádio Jalan Besar, em Singapura, o segundo treino para os amistosos contra o Japão e a equipe local. A atividade contou com a presença de 18 dos 25 jogadores convocados em campo.
Ao todo, 22 jogadores já estão com a delegação, mas Raphinha, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães e Vanderson participaram de uma atividade na academia.
Marlon Gomes e Alisson Santana, do Shakhtar Donetsk-UCR, e Douglas Santos, do Zenit-RUS, devem chegar na tarde desta terça, no horário local. A expectativa é que eles participem da próxima atividade, na quarta-feira.
A delegação brasileira começou a chegar a Singapura no domingo (8). Na segunda, a seleção já havia feito um primeiro treino, mas ainda sem a maioria dos atletas.
Nesta terça, a intensidade já aumentou. Na quarta, com todos os jogadores disponíveis, há a expectativa de um primeiro esboço mais próximo do time que enfrentará o Japão, no sábado (14), às 7h15 (horário de Brasília).
Os amistosos contra Japão e Singapura serão o quarto e o quinto da seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2026. Nos três encontros anteriores, os comandados de Carlo Ancelotti enfrentaram a Austrália duas vezes (empate por 1 a 1 e vitória por 4 a 2) e golearam a Índia por 4 a 0.
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