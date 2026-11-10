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Giovanna Ewbank relembra crise no casamento com Bruno Gagliasso após traição

'Não quis ouvir ninguém, só segui meu coração', diz a atriz sobre ter perdoado o marido. Ela diz que procura preservar a intimidade e evitar a exposição dos problemas da relação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 10:50

Giovanna Ewbank redes sociais
Giovanna Ewbank,40, relembrou o processo de reconstrução do casamento com Bruno Gagliasso, 44, após a traição que abalou a relação em 2012. Casados desde que ela tinha 22 anos, os dois precisaram rever a dinâmica do relacionamento e amadurecer juntos, segundo a atriz e apresentadora.
"Éramos muito jovens, duas crianças. Fomos amadurecendo juntos, entre erros e acertos", afirmou a atriz e apresentadora, que lembrou de ter tomado a decisão para manter o casamento sem pensar muito e não se arrependeu assim como adoção da filha mais velha Titi e a criação do seu canal no YouTube. "Não quis ouvir ninguém, só segui meu coração. E foram as melhores decisões que tomei na vida".
Depois da reconciliação, o casal, que em agosto do ano passado renovou os votos em uma cerimônia íntima, fez terapia por pouco mais de um ano. Atualmente, ambos também mantêm acompanhamento individual. Giovanna diz que procura não transmitir a imagem de um casamento perfeito, mas estabeleceu limites sobre o que divide com o público.
"Temos nossos tropeços, nossos altos e baixos. Tento encontrar um equilíbrio para falar dos problemas sem expor demais", afirmou em entrevista à Marie Claire.
A apresentadora também decidiu preservar aspectos da intimidade, como a vida sexual. Embora não tenha restrições em falar sobre o assunto, ela diz que se incomoda com o destaque dado a esse tipo de declaração em entrevistas.
"Nunca tive problema em falar sobre sexo, não tenho tabu. O que me entristece é ver que, quando uma mulher é questionada sobre isso, o assunto vira manchete e acaba dominando toda a entrevista. Não quero mais que minhas conversas sejam resumidas a isso", explicou.

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