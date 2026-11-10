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Prêmios

Rapper capixaba Budah recebe duas indicações ao Prêmio Multishow 2026

Indicações se somam a uma sequência de conquistas de Budah em 2026 como Grammy Latino, 'follow' de Normani e Jorja Smith
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 10:19

Cantora Budah fará seu show no festival com base seu novo lançamento "Frequência Lunar" de maio
Cantora Budah fará seu show no festival com base seu novo lançamento "Frequência Lunar" de maio Mateus Aguiar

Para os fãs de música, é hora de decidir quais foram os artistas e lançamentos que marcaram o ano de 2026. O Prêmio Multishow divulgou, nesta segunda-feira (9), os indicados da 33° edição da premiação, com as categorias mais esperadas pelos amantes da música como Álbum do Ano, Artista do Ano, Revelação do Ano e outros. E entre os indicados, temos uma capixaba na competição, a BudahA rapper recebeu as suas duas primeiras indicações na edição deste ano: Revelação do Ano e Música Urbana do Ano. 


Na primeira, a cantora do ES concorre com nomes também fortes como Ebony, Nanda Tsunami, Flor Gil, Juliana Linhares e Mariana Fagundes. Já na categoria Música Urbana do Ano, Budah concorre com “VIP (ninguém te conhece)” sua parceria com a também rapper Duquesa, presente no seu álbum "Frequência Lunar". As duas estão no páreo com “Moça” de Xamã e Ludmilla, “P.I.T.T.Y (Parecendo Uma Cafetina)” de Nanda Tsunami, “Rap da Lealdade” de Filipe Ret e “US MEMO PRETO ZICA” de Emicida.


Com conceito 'A música mexe com o Brasil', a edição deste ano acontece no dia 9 de dezembro, no Rio de Janeiro. A votação é aberta ao público, e pode ser feita pelo site do Gshow, por meio de cadastro com uma conta. O resultado é divulgado no dia da premiação, que vai ser exibido na TV Globo, canal Multishow e no streaming pela Globoplay, às 22h30.


Essas indicações do Prêmio Multishow se somam a outras que a capixaba recebeu durante a era “Frequência Lunar”. Budah está indicada ao Grammy Latino 2026, que acontece nesta quinta-feira (12), na categoria “Melhor Álbum de Música Urbana em Português” com o seu álbum lançado neste ano. Ainda nesta era, a capixaba conquistou também o ‘follow’ da cantora norte-americana Normani, abriu o show da Jorja Smith em São Paulo, além de performar no Afropunk e no Festival Movimento Cidade.

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