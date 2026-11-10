Rapper capixaba Budah recebe duas indicações ao Prêmio Multishow 2026

Para os fãs de música, é hora de decidir quais foram os artistas e lançamentos que marcaram o ano de 2026. O Prêmio Multishow divulgou, nesta segunda-feira (9), os indicados da 33° edição da premiação, com as categorias mais esperadas pelos amantes da música como Álbum do Ano, Artista do Ano, Revelação do Ano e outros. E entre os indicados, temos uma capixaba na competição, a Budah. A rapper recebeu as suas duas primeiras indicações na edição deste ano: Revelação do Ano e Música Urbana do Ano.





Na primeira, a cantora do ES concorre com nomes também fortes como Ebony, Nanda Tsunami, Flor Gil, Juliana Linhares e Mariana Fagundes. Já na categoria Música Urbana do Ano, Budah concorre com “VIP (ninguém te conhece)” sua parceria com a também rapper Duquesa, presente no seu álbum "Frequência Lunar". As duas estão no páreo com “Moça” de Xamã e Ludmilla, “P.I.T.T.Y (Parecendo Uma Cafetina)” de Nanda Tsunami, “Rap da Lealdade” de Filipe Ret e “US MEMO PRETO ZICA” de Emicida.





Com conceito 'A música mexe com o Brasil', a edição deste ano acontece no dia 9 de dezembro, no Rio de Janeiro. A votação é aberta ao público, e pode ser feita pelo site do Gshow, por meio de cadastro com uma conta. O resultado é divulgado no dia da premiação, que vai ser exibido na TV Globo, canal Multishow e no streaming pela Globoplay, às 22h30.





Essas indicações do Prêmio Multishow se somam a outras que a capixaba recebeu durante a era “Frequência Lunar”. Budah está indicada ao Grammy Latino 2026, que acontece nesta quinta-feira (12), na categoria “Melhor Álbum de Música Urbana em Português” com o seu álbum lançado neste ano. Ainda nesta era, a capixaba conquistou também o ‘follow’ da cantora norte-americana Normani, abriu o show da Jorja Smith em São Paulo, além de performar no Afropunk e no Festival Movimento Cidade.