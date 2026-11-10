Belutti revela fratura de três vértebras após acidente de carro em SP

O cantor Belutti, da dupla sertaneja Marcos e Belutti, revelou nesta segunda-feira (9) que fraturou três vértebras no acidente de carro que sofreu durante a madrugada, em Alphaville, na Grande São Paulo. Em um vídeo publicado no Instagram, o músico tranquilizou os fãs, contou detalhes da batida e afirmou que já está em casa, medicado e de repouso.

"Tô passando aqui para tranquilizá-los. Tá tudo bem comigo, tá tudo bem com meu amigo também, com Leandro. Ele tá sendo observado em relação à cervical, bateu o rosto, mas tá tudo bem", disse o sertanejo.

Belutti contou que estava saindo da rodovia Castelo Branco e entrando na Alameda Rio Negro, em Alphaville, quando perdeu o controle de seu Porsche. Segundo ele, chovia havia horas e a pista estava molhada. O veículo atingiu uma mureta de proteção, girou e parou do outro lado da via.

"Não acertei ninguém, não feriu ninguém", ressaltou o cantor, que foi encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde passou por exames e recebeu o diagnóstico das fraturas.

"Acabei fraturando três vértebras nessa batida. Uma que disseram até que é igual à do Neymar. Mas eu tô bem, tô aqui em casa medicado, de repouso", afirmou. O músico não deu detalhes sobre quais vértebras foram atingidas.

Apesar do susto, Belutti demonstrou otimismo com a recuperação e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu de amigos, familiares e fãs. "Daqui a pouco tô zero bala já. E agora cuidar, porque foi um susto, um livramento de Deus", declarou.