Pai de Meghan Markle será submetido a avaliação psiquiátrica

Um juiz federal da Flórida, Estados Unidos, determinou uma avaliação psiquiátrica de Thomas Markle, 82, pai de Meghan Markle, para verificar se ele tem condições mentais de responder a um processo por posse de material de abuso sexual infantil. Ele foi preso na sexta-feira (6), sob acusação federal relacionada ao armazenamento de imagens explícitas envolvendo menores.

A decisão foi tomada pela juíza Lindsay Griffin, de Tampa, após a primeira audiência de Markle. Segundo a magistrada, a idade avançada e episódios de falta de memória, além de informações médicas sobre o seu estado de saúde levantaram dúvidas sobre sua capacidade de compreender as acusações e colaborar com a própria defesa.

O FBI apreendeu fotografias, negativos, slides e livros em depósitos alugados pelo pai da Duquesa de Sussex em Los Angeles desde 2008. Entre os materiais, havia imagens explícitas de crianças em diferentes situações de nudez, segundo documentos apresentados à Justiça.

O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que Markle tinha como alvo crianças e buscava violar sua inocência por meio de ações criminosas. Meghan, 45, afirmou estar profundamente abalada pelas acusações de que seu pai teria mantido imagens de abuso sexual infantil. A relação entre pai e filha desabou pouco antes do casamento real em maio de 2018, quando Thomas combinou com o fotógrafo Jeff Rayner a produção de imagens encenadas, que mostravam situações relacionadas aos preparativos para a cerimônia

Após a audiência, a juíza autorizou a libertação do sogro d príncipe Harry, 42, mediante fiança, prisão domiciliar e monitoramento eletrônico. Ele ainda não apresentou declaração de culpa ou inocência.