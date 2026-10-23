Meghan Markle afirma ter recebido 'acusações perturbadoras' sobre seu pai em 2018

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, disse estar "profundamente abalada" com acusações envolvendo imagens de abuso sexual infantil contra seu pai, Thomas Markle — com quem ela não mantém mais contato —, e revelou ter sido informada pela Polícia Metropolitana, em 2018, sobre "alegações perturbadoras" contra ele.
Em uma declaração, Markle contou que, naquele ano, a Polícia Metropolitana de Londres recebeu uma carta contendo acusações contra Thomas Markle e a compartilhou com ela.
Seus comentários surgem após relatos de que imagens de abusos sexuais infantis supostamente pertencentes a seu pai foram encontradas em sua antiga casa nas Filipinas.
Thomas Markle mora nos Estados Unidos e nega possuir essas imagens.
Em comentário após as acusações, divulgadas pela primeira vez pelo jornal britânico The Sun, a duquesa declarou estar "profundamente abalada com as notícias que vieram à luz nas últimas 24 horas e meus pensamentos estão com as crianças que podem ter sido atingidas".
Markle afirmou que, ao receber a carta contendo acusações contra seu pai, ela recebeu "garantias de que elas estavam sendo investigadas".
Ela destacou esperar que possam ser compreendidos os motivos por que ela se afastou do seu pai e não permitiu "que ele tivesse contato com os nossos filhos".
A decisão foi tomada "para protegê-los", segundo Markle, que afirmou ter "confiado que as autoridades estavam fazendo o mesmo por outras famílias".
A duquesa descreveu as acusações como "mais revoltantes do que se poderia imaginar" e afirmou que sua "mais sincera esperança é que a justiça seja integralmente feita e que a prioridade permaneça com a segurança e a proteção de crianças inocentes".
O meio-irmão de Meghan Markle, Thomas Markle Jr., afirmou ao The Sun ter encontrado imagens de abuso infantil na casa do seu pai nas Filipinas e feito uma denúncia à polícia.
O subsecretário do Departamento de Justiça das Filipinas, Nicholas Ty, disse à BBC que "o assunto, atualmente, está sob investigação" por uma força-tarefa contra a exploração sexual infantil e o tráfico de seres humanos na cidade filipina de Cebu.
O ministro do Interior das Filipinas, Jonvic Remulla, afirmou separadamente à BBC que a polícia do país havia confiscado o computador de Thomas Markle pra realizar um exame forense digital completo.
No momento, os investigadores estão analisando os dados para determinar o escopo e a extensão completa das suas supostas atividades criminosas. O ministro afirmou que levará "uma semana para termos os [resultados] forenses".
A BBC entrou em contato com Thomas Markle e a Polícia Metropolitana de Londres, pedindo comentários.
As acusações sobre o pai de Meghan Markle trazem novamente à tona suas complicadas relações familiares.
Segunda ela, as acusações "perturbadoras" foram encaminhadas a ela pela polícia de Londres no mesmo ano de seu casamento com o príncipe Harry, 2018. Acredita-se que ela tenha tomado conhecimento delas após o casamento.
Essas revelações ajudam a entender por que o príncipe Harry e os dois filhos do casal aparentemente nunca estiveram pessoalmente com o pai de Markle e por que as relações parecem ser tão tensas.
A existência de tantas questões sobre seu pai afastado (que nega qualquer irregularidade) também levanta a possibilidade de que esta situação tenha sido uma das causas do repentino retorno do casal para o Reino Unido em agosto.
O porta-voz do casal não respondeu se este teria sido um fator para sua decisão de deixar os Estados Unidos, onde mora o pai de Markle.
A duquesa é a única filha do casamento de Thomas Markle com sua mãe, Doria Ragland. Ele tem mais dois filhos, Samantha e Thomas Markle Jr., de um casamento anterior.
O relacionamento entre Meghan Markle e seu pai, ex-diretor de iluminação de TV, foi rompido às vésperas do casamento dela, em 2018.
Na época, descobriu-se que Thomas Markle havia agido em conluio com fotógrafos, aceitando pagamento para encenar fotografias suas se preparando para o casamento.
As repercussões do caso fizeram com que ele não comparecesse ao casamento da filha, alegando problemas de saúde. O rei Charles 3°, então príncipe de Gales, conduziu a noiva.
Em 2025, Thomas Markle se mudou para as Filipinas, após uma série de AVCs.
Ele estaria, agora, morando em um centro de reabilitação no Estado americano da Flórida, onde está reaprendendo a andar. O pai da duquesa teve uma perna amputada em cirurgia, em dezembro de 2025.
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